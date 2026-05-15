Caterham: Seven in serie limitata per i 100 anni del Nurburgring

Nürburgring e Caterham sono due cose diverse, ma incarnano la stessa idea: la guida nella sua essenza più pura. Metti insieme le due cose e ottieni la Seven Nürburgring Edition, la serie limitata che il marchio inglese ha deciso di regalarsi per celebrare il centenario del tracciato più impegnativo del mondo.

Caterham Seven Nürburgring Edition, 3/4 anteriore

Assetto da intenditori

Dimentica le operazioni di puro marketing fatte solo di adesivi. Qui si è partiti dalla sostanza. Il pezzo forte è il reparto sospensioni: Bilstein ha sviluppato un kit specifico lavorando direttamente nel suo centro prove a ridosso del Nordschleife.

Non è un assetto standard adattato, ma un sistema calibrato sulle compressioni e sui cambi di pendenza dell’Eifel, pensato per farti sentire ogni singola asperità dell'asfalto senza però farti saltare i denti quando decidi di portarla su strada.

Perché sì, con le Caterham l'idea è proprio quella: guidare la stessa auto fino al circuito, girarci a tutta birra poi e tornare a casa.

Caterham Seven Nürburgring Edition, gli ammortizzatori Bilstein con taratura specifica

I numeri che contano

Sotto il lungo cofano batte il collaudato 2.0 Ford Duratec aspirato da 210 CV e 203 Nm. Detto così potrebbe non sembrarti una cifra record, ma ricorda che stiamo parlando di una Seven del peso di 560 kg: circa la metà di una Fiat 500 Hybrid.

Il rapporto peso-potenza è di quelli che fanno riflettere: 375 CV per tonnellata. Tradotto in pratica? Ti bastano 3,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h (o meglio, da 0 a 60 miglia orarie, pari a 96 km/h) e la progressione si ferma solo a 218 km/h.

Il cambio è un classico cinque marce, perfetto per mantenere quel contatto fisico con l'auto che rende la guida ancora pià analogica e coinvolgente: restando sempre in zona rossa, si intende, vicino ai 7.600 giri.

Caterham Seven Nürburgring Edition, la scritta sul cofano

Look senza troppi giri di parole

Esteticamente la riconosci subito. Il telaio è in tinta Gunmetal Grey, ma puoi scegliere tra tre colori ufficiali del catalogo Nürburgring: Verkehrsrot (rosso traffico), Achatgrau (grigio agata) o Basaltgrau (grigio basalto). Se poi vuoi proprio esagerare, c'è sempre il servizio di verniciatura su misura.

Ti segnalo i dettagli che fanno la differenza per chi mastica pane e pista: roll bar rosso specifico per i track day, griglia anteriore personalizzata e il musetto stile ''620'' con i profili aerodinamici in carbonio. Anche i parafanghi anteriori sono in composito, per limare ogni grammo superfluo.

Caterham Seven Nürburgring Edition, il posteriore

Dentro: funzione sopra la forma

Una volta scavalcata la fiancata e scivolato dentro, trovi un ambiente dove il carbonio domina i pannelli interni. I sedili in pelle hanno ricami dedicati e cuciture rosse, riprese anche sul tunnel della trasmissione.

Davanti agli occhi hai le luci di cambiata sequenziali, essenziali quando sei concentrato a non sbagliare la linea al Karussell, e le cinture a quattro punti che ti tengono fermo dove devi stare. A ricordarti che non è una Seven qualunque ci pensa la targhetta numerata: ne faranno solo 100 esemplari.

Caterham Seven Nürburgring Edition, la targa con il numero di serie

Perché proprio il Ring?

Il legame tra Caterham e l'Inferno Verde non nasce oggi. Era il 2002 quando una Seven chiuse all'11° posto assoluto la 24 Ore del Nürburgring, un'impresa rimasta negli annali.

Questa edizione limitata – che vedremo dal vivo alla prossima 24 Ore del 2026 – è l'omaggio a quella filosofia fatta di precisione e bilanciamento che, da un secolo, rende quel nastro d'asfalto tra i boschi il banco di prova definitivo.

Il prezzo? In Inghilterra si parte da poco meno di 49.000 sterline (poco più di 56.000 euro). Non sono poche per una macchina così essenziale, ma sono il giusto per portarsi a casa un pezzo di storia che, tra le curve, ha ancora pochissimi rivali. Caterham in Italia è distribuita da Romeo Ferraris.

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