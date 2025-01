Il sogno proibito del designer Caterham

Anthony Jannarelly, celebre designer e capo progettista di Caterham, ha lanciato un nuovo progetto personale: la Ælla-60. Questo concept richiama le auto sportive degli anni ‘60, combinando un design retrò con un’anima moderna. Il risultato? Una vettura dal fascino unico e dalle prestazioni mozzafiato. Che pure quanto a prezzo non scherza.

Ælla-60, c'è qualche richiamo all'Alfa Romeo 33 Stradale

La Ælla-60 prende ispirazione da alcune delle auto più iconiche del passato, come Alfa Romeo 33 Stradale, Alpine A110 e persino la Ford GT moderna. Il risultato è un’estetica mozzafiato, con linee sinuose e raffinati dettagli rétro.

Le porte Swan: una scelta stilistica controversa

Un elemento distintivo della Ælla-60 sono le porte swan, una scelta stilistica che divide gli appassionati. Mentre alcuni le trovano affascinanti, altri preferirebbero le classiche portiere convenzionali. Tuttavia, il design complessivo è talmente curato da far passare questo dettaglio in secondo piano.

Ælla-60, le porte di tipo Swan door

Uno chassis misterioso

La Ælla-60 è costruita su una piattaforma sportiva degli anni ‘90, ma la sua origine esatta non è stata rivelata. Sappiamo solo che si tratta di un telaio in alluminio già omologato, il che suggerisce una base collaudata come quella della Honda NSX. Ma il motore...

Un V8 aspirato da 473 CV

Sotto il cofano, la supercar monta un motore V8 aspirato da 3.6 litri, capace di erogare 473 cavalli. Questo propulsore è abbinato a un cambio manuale a sei marce e alla trazione posteriore, per garantire un’esperienza di guida più autentica e coinvolgente.

Certo un V8 non ha nulla a che fare col propulsore della Honda NSX, che ha sempre montato un V6: non sarebbe un trapianto troppo difficile? Un piccolo mistero che aggiunge fascino alla Ælla-60.

Peso piuma per prestazioni da brivido

Grazie al peso ridotto di 1.130 kg, il rapporto peso-potenza della Ælla-60 è ottimo. Il risultato? Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, che la rende competitiva con molte supercar moderne.

Ælla-60, l'interno

L’abitacolo della Ælla-60 è un omaggio agli anni ‘60, con dettagli come:

Volante a razze sottili

Strumentazione circolare in stile cronometro

Interruttori metallici a levetta

Cambio manuale con leveraggio a vista

Ogni elemento è pensato per esaltare il piacere di guida e il fascino vintage di questa supercar.

Ælla-60, 3/4 anteriore

Jannarelly ha annunciato che la Ælla-60 verrà prodotta in soli 65 esemplari, di cui 5 Founders Edition. La produzione, prevista per il 2026, sarà avviata solo dopo la prenotazione di almeno cinque Founders Edition, ciascuna delle quali avrà un prezzo di 865.000 euro.

Personalizzazione esclusiva

I primi cinque acquirenti avranno la possibilità di personalizzare la propria Ælla-60 direttamente con Jannarelly e il suo team, rendendo ogni esemplare unico. A tutto vantaggio del valore collezionistico.

Ælla-60, il posteriore

La produzione sarà affidata a Podium Advanced Technologies, azienda italiana con sede ad Aosta, nota per progetti come la Eccentrica Diablo e la Porsche 928 Nardone.

Nonostante il fascino e il design straordinario, la Ælla-60 si scontra con una realtà difficile. Il prezzo elevato e la complessità di produzione rendono incerta la sua realizzazione. Tuttavia, se dovesse diventare realtà, arricchirebbe il panorama automobilistico con un’autentica opera d’arte su quattro ruote.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/01/2025