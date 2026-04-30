Caterham alla conquista di Miami, svelata l'esclusiva Seven Special Edition

Caterham ha scelto il weekend del Gran Premio di Miami per presentare qualcosa di davvero molto speciale. Si tratta di una nuova edizione speciale della Seven R, destinata esclusivamente alla pista. Si chiama Seven Miami Special Edition e sarà prodotta in 12 esemplari di cui 10 destinati ai clienti degli Stati Uniti.

Pronta per scatenarsi in pista

La Caterham Seven Miami Special Edition si riconosce per la tinta personalizzata color acquamarina, oltre che per la presenza di un esclusivo pacchetto di decalcomanie nei colori rosa e bianco. Inoltre, troviamo bene in evidenza la scritta ''Miami'' sul profilo della vettura e al posteriore. Modello che si caratterizza pure per il numero 7 sulla griglia, per il parabrezza integrale e per i cerchi in lega Apollo da 13 pollici con finitura nera.

La personalizzazione della Caterham continua anche nell'abitacolo a due posti, con la scritta ''Miami'' ricamata sui poggiatesta e una targhetta sul cruscotto che identifica il numero progressivo di questo modello in edizione limitata. C'è anche una seconda targhetta nel vano motore che reca le firme dei due artigiani britannici che hanno assemblato a mano il veicolo nel Kent, nel Regno Unito. Tornando all'abitacolo, troviamo ancora un volante Momo a sgancio rapido in pelle scamosciata e un rivestimento del tunnel e del bagagliaio in vinile effetto carbonio.

Caterham Seven Miami Special Edition

Motore

Sotto il lungo cofano si cela un motore Duratec aspirato di 2 litri di cilindrata di derivazione Ford in grado di erogare 213 CV e 203 Nm di coppia. Possono sembrare valori non particolarmente elevati ma bisogna ricordare che questa vettura pesa appena 560 kg, per un rapporto peso/potenza di circa 375 CV per tonnellata. Il motore è poi abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Le prestazioni? Da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,8 secondi e una velocità massima di circa 220 km/h.

La Seven Miami Special Edition farà il suo debutto pubblico il primo maggio a Race Street, nel West Campus del Miami International Autodrome, prima del weekend di gara. I prezzi non sono stati comunicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026