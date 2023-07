Se a wrappare la tua Porsche Cayenne è il tuo migliore amico

Quando la tua auto inizia a mostrare le rughe, niente è più efficace ed economico, per mascherare i segni del trascorrere del tempo, di un car wrapping a regola d'arte. Al bando il fai-da-te: molto meglio affidarsi ad un professionista. Metti caso che poi il risultato sia inferiore alle tue aspettative. O peggio ancora, che la toppa sia peggio del buco. Vedi la Cayenne prima generazione delle foto. Che pasticcio! Porta sulla proprio pelle una delle peggiori performance di wrapping della storia. Cosa sarà andato storto?

Cayenne, il wrapping è servito (@pcbwes/Reddit)

CYBERBULLYING La ''horror Cayenne'' è stata notata, e subito fotografata e maliziosamente esposta al pubblico ludibrio virtuale, dall'utente Reddit @pcbwes, mentre era parcheggiata vicino a una stazione di servizio in una località della Florida. Accompagnato da immancabile sfottò (''Lascia che un amico faccia il wrap della mia Porsche''), com'era prevedibile il post è diventato virale sul thread Shitty_Car_Mods, un'espressione il cui significato dovrebbe raggiungere anche chi non fosse madrelingua inglese. D'altra parte, la tentazione di infierire su un attentato al buon gusto come una Cayenne argento avvolta in un vinile rosso accartocciato, è forte. Quindi, rispondiamo alla domanda (o almeno, ci proviamo): cosa diavolo è successo?

''C'è qualcosa che non mi convince...'' (@pcbwes/Reddit)

REAZIONI ALLERGICHE Scartata l'ipotesi dello scherzo goliardico, insieme all'ipotesi che l'involucro sia stato applicato sotto una tempesta, una possibile spiegazione potrebbe essere che il materiale si è ridotto così dopo essere stato esposto al sole. Oppure, dopo aver reagito con qualche tipo di sostanza chimica nell'autolavaggio. Ora, il proprietario ha due soluzioni: recarsi in un'officina professionale per un ri-trattamento adeguato, strappare il wrapping e tornare alla carrozzeria di origine. C'è anche la terza via, lasciare la Cayenne così com'è ed assaporare il gusto della popolarità sui social. Oggi più che mai, ''purché si parli di te'', no?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/07/2023