Caterham Seven Miami, la serie limitata arriva alla Monterey Car Week

Caterham non vuole smettere di stupire e in occasione della Monterey Car Week ha deciso di portare due esemplari della Caterham Seven Miami Special Edition, un'edizione limitata prodotta in sole 12 unità. Non si tratta di una semplice esposizione perché i collezionisti avranno l'opportunità di acquistare queste vetture attraverso la casa d'aste Bonhams.

Caterham Seven Miami Special Edition

Una Caterham davvero speciale per divertirsi in pista

Basata sulla Seven R, questa versione speciale nasce per la pista ed è equipaggiata con un motore Ford Duratec aspirato da 2 litri che eroga 210 CV a 7.600 giri/min, per un rapporto peso/potenza di 375 CV per tonnellata. Sulla bilancia fa segnare appena 560 kg. Il motore è poi abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Parlando delle prestazioni, l'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) richiede appena 3,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 220 km/h.

Caterham Seven Miami Special Edition

Tutti le Caterham Seven Miami Special Edition sono rifinite nella tinta Aqua in abbinamento una grafica a doppia striscia in rosa acceso e bianco. A completare il design esterno, sul retro dell'auto sono presenti la scritta ufficiale Miami e la silhouette del circuito Miami International Autodrome.

La personalizzazione di questa edizione speciale si estende anche all'abitacolo dove troviamo la scritta Miami ricamata sui poggiatesta e una targhetta numerata posizionata sul cruscotto. Particolarità, la natura artigianale delle Caterham Seven implica che le vetture presentino anche una seconda targhetta nel vano motore, incisa con i nomi e le firme dei due costruttori responsabili dell'assemblaggio a mano delle vetture.

Caterham Seven Miami Special Edition

I partecipanti e i potenziali acquirenti avranno l'opportunità di ammirare la Seven Miami Special Edition durante la Monterey Car Week. L'asta si terrà il 13 agosto presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca. Entrambe le Seven Miami Special Edition sono disponibili tramite trattativa privata attraverso Bonhams. Collezionisti e appassionati potranno così negoziare direttamente e privatamente con Caterham.

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