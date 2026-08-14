McLaren 6GT, cambio manuale e V8: il ritorno alle origini

McLaren aveva promesso che avrebbe portato qualcosa di speciale alla Monterey Car Week. Promessa mantenuta perché debutta ufficialmente la McLaren 6GT, una supercar dotata di cambio manuale. Attenzione, è ancora un concept per quanto vicina al modello di produzione che debutterà nel corso del 2028.

McLaren 6GT

Un omaggio a Bruce McLaren

La McLaren 6GT non sostituirà nessuno dei modelli ''principali'' attualmente offerti dalla casa automobilistica. Si posizionerà invece in una nuova categoria, più esclusiva, accanto alle vetture esistenti. Questo nuovo modello si ispira alla M6GT, costruita dal fondatore della McLaren, Bruce McLaren, negli anni '60. L'obiettivo era creare una supercar che coniugasse i successi agonistici del suo team McLaren con un modello omologato per la strada, proprio come fanno le attuali supercar McLaren.

McLaren 6GT

Questo riferimento è evidente nello stile e nelle forme della McL 6GT, che presenta un chiaro legame con il modello del passato e con il suo look da auto da corsa degli anni '60. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto al linguaggio stilistico attuale di McLaren.

Cambio manuale

Il rischiamo al passato è evidente anche all'interno dell'abitacolo che presenta una stile più analogico rispetto alle attuali McLaren. L'elemento che colpisce di più è certamente il cambio manuale a 6 rapporti il cui design colpisce immediatamente al primo sguardo. Le forme squadrate rimandano comunque sempre al modello del passato.

McLaren 6GT

Sebbene McLaren abbiamo mostrato esterni e interni della nuova supercar, non ha fornito molti particolari della meccanica. Del resto, il modello di produzione non arriverà prima del 2028. McLaren si è limitata a raccontare che questo modello continuerà a utilizzare un telaio e una carrozzeria in fibra di carbonio e che la vettura di produzione sarà dotata di un motore V8 abbinato al cambio manuale a sei marce.

A differenza dei cambi meccanici ''shift-by-wire'' della Ferrari 12 Cilindri Manuale e della Koenigsegg CC850, la McLaren 6GT non offre al suo proprietario la possibilità di cambi di marcia automatici, obbligando all'uso di frizione e leva del cambio, come si faceva su tutte le auto sportive di decenni fa.

McLaren 6GT

Nessuna informazione nemmeno sul prezzo. A questo punto non rimane che attendere novità sullo sviluppo della nuova McLaren 6GT.

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