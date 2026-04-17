Alcantara, Chris Lefteri è il nuovo Design Ambassador e Advocate

Alcantara ha annunciato una nuova collaborazione con Chris Lefteri, noto esperto di materiali di fama internazionale, che entra a far parte dell’azienda in qualità di Alcantara Design Ambassador and Advocate. Questa partnership molto importante va a rafforzare l’impegno di lunga data di Alcantara nel campo del design e il suo ruolo di punto di riferimento culturale e creativo nella comunità del design mondiale.

La collaborazione rientra inoltre nella più ampia strategia di Design Advocacy di Alcantara, volta a ispirare i designer, ampliare la presenza del brand nel mondo creativo e riaffermare il ruolo di Alcantara come materiale d’eccellenza. Dove si concentrerà la partnership? Il contributo di Lefteri si focalizzerà sull’importanza dei materiali nel processo di design, incoraggiando la sperimentazione e mostrando come ''Alcantara possa diventare fonte d’ispirazione per esperienze multisensoriali uniche, in cui texture, tatto ed emozione sono elementi centrali del processo creativo''.

Grazie alla sua esperienza nel campo del CMF (Color, Material, Finish) e dell’innovazione dei materiali, Lefteri aiuterà Alcantara a consolidare il dialogo con la comunità internazionale del design. Il tutto attraverso iniziative di leadership, partecipando a dibattiti e panel dedicati al ruolo in continua evoluzione dei materiali nel design contemporaneo.

Appuntamento alla Milano Design Week

Chris Lefteri sarà presente ufficialmente al fianco di Alcantara in occasione della Milano Design Week 2026, durante la quale l’azienda prenderà parte a diverse iniziative diffuse in città.

La visione di Chris Lefteri

Ecco cosa racconta Lefteri sulla sua collaborazione con Alcantara e gli obiettivi che vuole raggiungere.

La mia collaborazione con Alcantara, in qualità di design advocate, nasce da una convinzione condivisa: i materiali non sono superfici passive, ma strumenti di immaginazione ed emozione, capaci di creare esperienze. Insieme, puntiamo a rafforzare la leadership di Alcantara nel design, ampliandone la rilevanza espressiva, tecnica e culturale attraverso un percorso guidato dal design, basato su esplorazione e collaborazione in ambiti come l’educazione, lo storytelling e il pensiero creativo. Unendo la mia filosofia di design guidata dai materiali con la maestria materica di Alcantara e la sua eredità italiana d’eccellenza, questa partnership mira a sbloccare nuovi racconti, applicazioni ed esperienze sensoriali in grado di ispirare designer, brand e industrie in tutto il mondo. Il nostro obiettivo comune è superare la convenzione: mettere in discussione gli estetismi consolidati, esplorare contesti inattesi e rivelare possibilità inesplorate dove Alcantara incontra la visione creativa. Attraverso la sperimentazione e lo storytelling, questa collaborazione posizionerà Alcantara come una piattaforma di innovazione progettuale proiettata verso il futuro. In definitiva, questa partnership nasce per alimentare la creatività, dando forma a materiali Alcantara che possano fare di più, significare di più e immaginare oltre.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/04/2026