Leasys rinnova Clickar dove comprare auto usate attraverso aste online

Leasys presenta il suo nuovo marketplace di rivendita dei veicoli usati. Si chiama Clickar ed è stato completamente ripensato per offrire un accesso più rapido e un processo di acquisto semplificato. Attraverso questo portale online, i professionisti del settore della compravendita auto possono acquistare veicoli usati di fine noleggio attraverso aste online dedicate.

Completamente rinnovato per rendere il processo d'acquisto più semplice

Clickar propone quindi una nuova interfaccia che punta a semplificare la navigazione, migliorare le funzioni di ricerca e consentire di accedere rapidamente alle aste disponibili. La nuova piattaforma online è stata quindi ripensata per consentire ai rivenditori di veicoli usati di partecipare più facilmente alle aste online per l'acquisto delle migliori auto usate di fine noleggio, garantendo un’esperienza di acquisto semplice e trasparente. I professionisti, possono inoltre registrarsi come banditori per vendere le proprie auto attraverso le aste Clickar.

Sono attesi ulteriori cambiamenti nel corso del tempo. Infatti, il marketplace sarà progressivamente esteso alla clientela privata, ampliando così la propria portata e sostenendo l'evoluzione della strategia di remarketing di Leasys. Ricordiamo che Clickar (cliccate qui per accedervi) è disponibile in tutti i mercati in cui opera Leasys, ad eccezione del Regno Unito, del Belgio e dei Paesi Bassi. In Spagna, il marketplace opera con il nome di Leasys Automarket, pur mantenendo le stesse funzionalità. Ecco cosa racconta Matteo Merlo, Remarketing Chief Officer di Leasys, su questa importante novità:

Clickar rappresenta una leva strategica per sviluppare ulteriormente la nostra attività di remarketing, favorendo sia l’efficienza operativa che la crescita commerciale in tutta Europa. Grazie a un’interfaccia più intuitiva ed efficace puntiamo a migliorare l’esperienza dei clienti, garantendo un accesso più semplice e rapido alla nostra offerta di veicoli.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/05/2026