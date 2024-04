Da Leasys il noleggio a lungo termine dell'auto usata aziendale

Il risparmio medio arriva al 25% sul canone, rispetto al noleggio di un veicolo nuovo: è questo il principale vantaggio per il cliente della formula Re-Use di Leasys, un noleggio a lungo termine proposto sia a clienti privati sia alle aziende, dedicato alle auto usate certificate e provenienti dalla sua flotta gestita.

Nuova Jeep Renegade 2024, vista laterale

ANTICIPO ZERO Leasys Re-Use è una formula ad anticipo zero e comprende nel prezzo della rata tutti i principali servizi tipici del NLT: assistenza stradale, RCA, furto e incendio, riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria e il sistema di infomobilità Leasys I-care. In pratica è un'offerta tutto compreso: è inclusa persino la tessera E-Card, per la ricarica presso tutti i punti della rete convenzionata Leasys.

Fiat Panda Sport Hybrid

AUTO FRESCHISSIME Le auto del programma Re-Use sono di recente immatricolazione, molte con motorizzazione ibrida o 100% elettrica, e i veicoli proposti sono stati sottoposti a rigidi controlli che ne garantiscono uno stato d’uso ottimale. I veicoli usati provengono da precedenti noleggi, hanno di immatricolazione inferiore ai 48 mesi, una percorrenza massima di 70.000 km e piano di manutenzione in regola certificato.

Fiat Nuova 500 Red

I PREZZI Al momento di scrivere, i modelli disponibili sul sito sono Fiat Panda Hybrid, Fiat 500, Jeep Renegade e Compass nella versione 4xe plug-in hybrid. Il piano previsto di 36 mesi o 4.500 km - fino al 30 aprile 2024 - prevede per un cliente privato un canone mensile IVA inclusa di 344 euro per la Panda, 531 euro per la 500, 556 euro per la Renegade e 569 per la Compass. Per le aziende il canone è invece IVA esclusa e pertanto si abbassa a 282 euro per la Panda, 288 euro per la Fiat 500, 466 euro per la Compass e 486 euro per la Renegade.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/04/2024