La nuova Leasys punta a imporsi come leader europeo del noleggio

Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione internazionale di Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari. Leasys è la consolidazione delle attività commerciali di Leasys e Free2move Lease e ha l'obiettivo di diventare un leader europeo del noleggio con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026 (qui l'offerta Leasys per Alfa Romeo Stelvio). Si tratta di un vero e proprio upgrade che offre prodotti innovativi, servizi di qualità e piattaforme digitali ai clienti corporate internazionali e alle piccole e medie imprese.

Nasce nuova Leasys

PLAYER EUROPEO Le soluzioni di mobilità di Leasys sono disponibili per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e sono accessibili attraverso una gamma di servizi unica nel suo genere. Inoltre, la nuova azienda fornirà sinergie per Stellantis e per altre aziende all'interno del Gruppo e garantirà un punto di contatto unico per un'esperienza cliente senza soluzione di continuità. Rolando D'Arco, CEO di Leasys, ha commentato: ''Con l'ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace. Siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. Inoltre, prevediamo una crescita di circa il 30% della nostra struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni. Questi numeri evidenziano come la combinazione tra Leasys e Free2Move Lease sia guidata da una costante traiettoria di crescita.''

Leasys scommette sulla transizione eletttica

VERSO LA MOBILITÀ SOSTENIBILE Leasys garantisce una scelta complessivamente più ampia, che rende il noleggio a lungo termine una valida alternativa all'acquisto di un veicolo. Come leader nei principali mercati di riferimento, Leasys contribuirà in maniera significativa alla transizione verso una mobilità sostenibile. Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro cooperazione e riorganizzare l’assetto dei loro servizi finanziari. Nell’ambito della nuova organizzazione e della joint venture con Crédit Agricole Consumer Finance, la fusione tra Leasys e Free2Move Lease ha dato vita a un’unica società all’interno del Gruppo Stellantis presente in 11 Paesi europei. Forte di una flotta gestita iniziale di 828 mila veicoli. Leasys si baserà sulla rete europea di concessionarie Stellantis, intermediari indipendenti, nonché sulle vendite dirette con clienti di maggiori dimensioni. L'uso di canali digitali rappresenta un altro asset della strategia di Leasys; non solo promuove i suoi prodotti, ma consente anche ai clienti e ai responsabili della flotta di gestire veicoli e flotte in piena autonomia.

Il CEO Leasys Rolando d'Arco

SOLUZIONI SU MISURA L’obbiettivo di Leasys è quello di offrire ai principali Paesi europei la più ampia gamma di soluzioni avanzate per il noleggio a lungo termine e per la gestione delle flotte (qui l'approfondimento su Leasys Be Safe). Tutti questi prodotti sono disponibili sui mercati continentali e ''pronti all'uso'' per tutti i marchi Stellantis. Leasys ha un catalogo di prodotti e servizi innovativo in grado di soddisfare il cliente con offerte di noleggio personalizzabili. Ciò garantisce soluzioni sempre più tailor made che pongono al centro il cliente e i suoi bisogni al fine di garantire la massima flessibilità.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/04/2023