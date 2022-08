Leasys Be Safe, noleggio a prova di imprevisto. Conviene?

L'incertezza è l'unica certezza? Noleggiare, invece che acquistare, suona come scelta saggia perché meno impegnativa. Noleggiare e - per la massima serenità - anche assicurarsi contro gli imprevisti di natura personale, siano essi di carattere economico, professionale, sanitario. Dlla partnership tra Leasys, brand Stellantis e principale player del noleggio a lungo termine in Italia, e Nobis Assicurazioni, compagnia danni del Gruppo Nobis con know-how specifico nell’automotive, nasce Leasys Be Safe. E il futuro fa meno paura.

ANTICRISI Leasys Be Safe è il nome assegnato ad una nuova copertura assicurativa pensata per proteggerere il contratto di noleggio di un veicolo sia da parte di privati, sia anche di persone giuridiche. La polizza è modulare e si integra a tutte le formule di noleggio a lungo termine di Leasys. La tutela scatta in caso di perdita del lavoro, ma anche in seguito a un sensibile calo del fatturato, oltre che in caso di invalidità permanente da infortunio e ricovero ospedaliero per grave patologia.

ANTISTRESS Leasys Be Safe prevede inoltre la piena copertura economica delle spese a carico del cliente in caso di chiusura anticipata del contratto, quali le penali di noleggio (fino a 6 canoni) e gli eventuali danni al veicolo non precedentemente denunciati, fino a un massimo di 20.000 euro. Come ogni assicurazione non obbligatoria, la scelta se sottoscrivere o meno un contratto di questo tipo è a discrezione del cliente. Tuttavia, visti i chiari di luna del momento storico che stiamo attraversando, un investimento a protezione di un piano rateale sembra a prima vista un investimento puntuale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/08/2022