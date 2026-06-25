Koenigsegg Regera senza ibrido e con cambio manuale, la one-off per il presidente FIA

La Regera perde i tre motori elettrici e guadagna il cambio ESS della CC850 e un V8 biturbo a circa 1.600 CV.

La Koenigsegg Regera è nata più di dieci anni fa (nel 2015) come granturismo ibrida da 1.500 CV grazie al V8 biturbo da 5,0 litri, a tre motori elettrici, una batteria da 800 V e la trasmissione monomarcia Direct Drive. Una configurazione pensata per sfruttare la coppia istantanea dell'elettrico senza mai dover cambiare marcia. Uno degli 80 esemplari prodotti sta per diventare qualcosa di radicalmente diverso. Il presidente della FIA Mohammad Ben Sulayem (grande appassionato di auto Koenigsegg, tanto da avere già due Regera e una one-off Chimera) ha commissionato alla Legends Division di Koenigsegg (la divisione interna che Koenigsegg dedica ai progetti one-off e ai restomod) la trasformazione di uno dei suoi esemplari in una hypercar puramente termica, equipaggiata con il cambio manuale dell'Engage Shift System già introdotto sulla CC850.

Il progetto è atteso al debutto pubblico all'Aurora Concours di Båstad, in Svezia, il 26 giugno 2026, nell'ambito di un evento che ospita ogni anno alcuni dei veicoli più esclusivi al mondo.

La trasformazione della Regera

Il punto di partenza è una Regera con carrozzeria in fibra di carbonio verde, scelta dallo stesso Ben Sulayem tra le due che possiede. La Legends Division ha rimosso l'intero sistema ibrido con i tre motori elettrici e il pacco batterie da 4,5 kWh che scompaiono del tutto e con loro la logica Direct Drive che aveva eliminato il cambio tradizionale fin dal progetto originale.

Al posto del powertrain ibrido, il V8 biturbo 5,0 litri viene ricondizionato e portato a circa 1.600 CV, per compensare la potenza che i motori elettrici non forniranno più. La trasmissione adottata è il sistema ESS (Engage Shift System) già visto sulla CC850. Si tratta di una versione della Light Speed Transmission, il cambio automatico a nove rapporti e sette frizioni sviluppato da Koenigsegg per la Jesko, a cui è stata aggiunta una frizione fisica e una leva con schema a H. In questo modo il conducente può guidarla come un’auto con un cambio manuale tradizionale oppure lasciare che il cambio gestisca tutto in automatico. Una soluzione che fa della vettura un caso praticamente unico nella storia del marchio svedese. Il progetto, infatti, rende questa Regera l’unica con una vera leva del cambio.

Non è la prima volta che Ben Sulayem collabora con Koenigsegg per un progetto fuori serie. La Chimera (realizzata sempre dalla Legends Division e presentata all'Aurora Concours nel 2024) è un esemplare costruito sull'Agera RS con il motore della Jesko e, appunto, il cambio ESS della CC850. In quel caso l'auto ricevette un nome autonomo; è possibile che anche la Regera modificata adotti un'identità propria al momento del debutto.

FONTE: TheSupercarBlog

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