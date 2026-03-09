Il canto del cigno che Jeep non ha mai osato: Renegade V8

Proprio lei, Jeep Renegade, quella che da noi ora esce di scena in punta di piedi, come un attore che dimentica la battuta. Fuori produzione a Melfi da ottobre 2025, scopriamo che negli Stati Uniti la beneamata Renegade ha trovato qualcuno disposto a regalarle un finale alternativo.

E che finale: un V8 Hemi 5.7 trapiantato a forza sotto il cofano, come se fosse la cosa più naturale del mondo infilare un motore da Dodge Charger dentro un SUV nato per fare l’aperitivo in centro, più che fare la lotta nel fango (in fondo al testo c'è un bel video).

Jeep Renegade V8 Hemi (screenshot: YouTube / Mike Martin)

L’autore del misfatto è tale Mike Martin, YouTuber e meccanico zen, che dal 2020 lavora a questo progetto con la calma di chi sa che la follia, se ben coltivata, dà sempre frutti interessanti.

Mike al volante della sua super Renegade (screenshot: YouTube / Mike Martin)

Risultato: una Renegade che oggi sfoggia freni Hellcat, sospensioni pneumatiche, un roll cage artigianale, un impianto audio da discoteca portatile e persino un tetto stellato stile Rolls-Royce. Perché se devi esagerare, fallo bene.

Il bello è che tutto funziona. Il V8 gira come se Jeep l’avesse previsto davvero, l’elettronica non protesta (troppo) e l’auto si muove con la compostezza di un prototipo segreto scappato dal reparto R&D di Auburn Hills.

Renegade V8: eppur si muove. E anche veloce! (screenshot: YouTube / Mike Martin)

Insomma, qualcuno ha deciso che Renegade meritava un’uscita di scena epica, non un trafiletto in fondo al listino. E così eccola qui: la Renegade definitiva, quella che Stellantis non ha mai avuto il coraggio di costruire.

Un monumento al “se non lo fanno loro, lo faccio io”. Sportello rimpianti (no, ufficio capricci) ufficialmente aperto.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/03/2026