Indovina il benchmark della Porsche 911 GT3 S/C cambio manuale

Quando pensi a una supercar da oltre 250 mila dollari, ti immagini una tecnologia esasperata, cambi robotizzati fulminei e tempi sul giro da record. Ma la Porsche 911 GT3 S/C del 2027 sceglie una strada diversa, decisamente più analogica e focalizzata sul piacere di guida: unisce il tetto apribile, un motore aspirato da urlo e un solo comando per il cambio: un manuale a sei marce. Che per raggiungere la perfezione è stato messo a punto prendendo a esempio una musa che non tutti si aspetterebbero.

Per sviluppare il comando del cambio della nuova S/C, i tecnici di Zuffenhausen non hanno preso come riferimento un'altra 911 o una rivale contemporanea, bensì una sportiva giapponese d'altri tempi: la Honda S2000. Prodotta tra il 1999 e il 2009, la celebre roadster di Honda è fuori produzione da ben diciassette anni, eppure il suo cambio manuale a sei marce – famoso per i suoi innesti corti, secchi e meccanici – è rimasto l'ispirazione ideale per la casa di Stoccarda.

Honda S2000 AP2, il frontale

Leggerezza e vivibilità quotidiana

Il confronto economico fa quasi sorridere: la S2000 costava all'epoca circa 67 milioni di lire, una frazione dei 280.080 euro necessari per portarsi a casa la S/C. Ciononostante, l'obiettivo non era inseguire i tempi sul giro, ma trovare il perfetto bilanciamento d'uso.

A riportare la notizia è Matt Farah all'interno del suo podcast The Smoking Tire: il giornalista americano dice di aver testato l'auto, notando come la frizione e il comando del cambio siano estremamente leggeri, al punto da ricordare la maneggevolezza di una hatchback sportiva moderna.

Un netto contrasto rispetto alla sua Porsche 718 Spyder elaborata (dotata di un motore da 4,5 litri e 565 CV), la cui frizione pesante finisce spesso per affaticare le ginocchia e costringere l'auto in garage. Con la S/C, invece, il traffico cittadino non rappresenta un incubo, pur richiedendo attenzione per via del volano alleggerito che rende facile lo spegnimento del motore se non si dosa bene il gas.

Porsche 911 GT3 S/C

Una ricetta tecnica senza compromessi

Alla fine, la missione di Porsche è compiuta: creare una GT3 pensata non solo per la pista, ma per essere guidata il più spesso possibile, riscoprendo il gusto autentico e meccanico della guida.

Sotto il cofano posteriore della S/C pulsa il ben noto sei cilindri boxer aspirato da 4,0 litri, capace di erogare 502 cavalli e di spingersi fino a ben 9.000 giri/min. La S/C (Sport Cabriolet) prende ispirazione dalla 911 S/T per quanto riguarda la leggerezza – adottando parafanghi anteriori e portiere in fibra di carbonio – mentre il frontale e il cofano arrivano direttamente dalla GT3.

L'assenza del cambio automatico a doppia frizione PDK non è solo una scelta nostalgica, ma anche funzionale: la trasmissione manuale a sei marce GT Sport permette di risparmiare circa 17 kg rispetto al sette marce automatico, rendendo (un pochino) più agile un'auto pensata principalmente per le strade di tutti i giorni piuttosto che per i soli track day. Tutte doti che una leggera roadster giapponese possiede (come anche la Mazda MX-5, per dire) senza bisogno di tante sofisticazioni.

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