Il divano Porsche per chi trova le 911 non abbastanza comode

Ammettiamolo, la tentazione di portare un pezzo di officina tra le mura domestiche è un grande classico della passione automobilistica. Il problema, il più delle volte, è il risultato: tra tavolini ricavati da monoblocchi V8 e lampade assemblate con vecchie bielle, il confine tra il pezzo di design e il kitsch da taverna è sottile. Spesso si scivola nel pacchiano. Poi, ogni tanto, arriva qualcuno che sposta l'asticella, alzando il livello della proposta.

Arkadia Life P01 classic sofa, vista laterale

Un salotto ispirato alla 911 classica

È il caso del P01 classic sofa firmato da Arkadia-Life. Sulla carta e alla vista la citazione è sfacciata, anche se il costruttore non cita esplicitamente il marchio di Stoccarda: la forma riprende inequivocamente quella di una GT sportiva degli anni Sessanta, ovvero una classica Porsche 911 raffreddata ad aria.

L'effetto visivo è sorprendente per come riesce a bilanciare le proporzioni. Davanti ci sono i fari tondi, i paraurti cromati e gli indicatori di direzione, con la seduta esattamente dove troveresti il bagagliaio anteriore. Lungo la fiancata, il profilo unisce la coda e il muso con la semplice linea di un singolo passaruota, dando un senso di compiutezza inaspettato per un oggetto che, di fatto, è sezionato a metà.

Sul retro spuntano invece i terminali di scarico e un finto vano motore finestrato, completati da combinazioni di verniciatura e selleria curate nei dettagli, come le tinte ''Cassirot'' e ''Glamorous red''.

Arkadia Life P01 classic sofa, 3/ 4 posteriore

Tecnologia nascosta: dal vino all'Hi-Fi

Se però fin qui potevi pensare a un semplice divano a tema, sotto la struttura metallica si nasconde una dotazione che farebbe invidia a un'auto moderna. Aprendo le varie sezioni della carrozzeria, trovi un totale di sette scomparti portaoggetti integrati, tra cui un vano frigorifero con wine chiller, portabicchieri regolabili e la piastra per la ricarica wireless dello smartphone.

Nelle fiancate, ricavati nei passaruota, ci sono due cassetti scorrevoli a scomparsa, pensati come spazi ideali per custodire modellini in scala o i tuoi orologi. E per completare l'esperienza, il divano integra un vero e proprio impianto audio Sensonum (già fornitrice di sistemi per Mercedes e Lamborghini) da ben 13 altoparlanti, completo di amplificatore, subwoofer dedicato, connettività Bluetooth e persino un'app per cucirti addosso la risposta acustica.

Arkadia Life P01 classic sofa, i vani nei passaruota

Dettagli da superbike e peso da vera GT

La vera chicca, però, sta nell'interfaccia uomo-macchina. Niente tasti plasticosi in vista: per attivare e gestire le funzioni del P01 si usano dei comandi gestuali a sfioramento (knock-sensing) basati su 5 sensori di precisione annegati nella scocca. A completare l'atmosfera ci pensa un sistema di illuminazione ambientale multicolore pensato per interagire con l'ambiente circostante.

Che non si tratti di un semplice complemento d'arredo lo intuisci anche quando provi a spostarlo: la struttura in metallo e le centinaia di componenti tecnologiche portano l'ago della bilancia a ben 220 kg a secco (295 kg con l'imballo per proteggere tanto ben di Dio).

Arkadia Life P01 classic sofa: il motore è alimentato a champagne

Prezzi e disponibilità

Il pezzo viene realizzato artigianalmente e su ordinazione da Arkadia-Life, che opera da uno showroom a Shanghai e offre anche la possibilità di applicare una targhetta incisa in stile targa automobilistica personalizzata. D'altronde, un'opera del genere non è pensata per la grande serie.

Se vuoi trasformare il tuo soggiorno in una succursale di un paddock, il listino base parte da 30.000 dollari (circa 26.800 euro), a cui aggiungere tra i 750 e i 1.350 dollari in personalizzazioni quali la scelta della vernice e delle pelli selezionate. Anche qui, come nel caso delle Porsche vere, il catalogo degli optional si fa sentire sempre alla fine.

Fonte:Arkadia Life

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