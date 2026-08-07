Stelato G9: il SUV di lusso firmato Huawei e BAIC punta su autonomia, comfort e hi-tech

Lo sport utility debutta in Cina con motorizzazioni elettrica e range extender, autonomia fino a 1.366 km e tecnologia di ultima generazione per la sicurezza

Il marchio Stelato, nato dalla collaborazione tra BAIC e Huawei attraverso la Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), amplia la propria gamma con il nuovo G9, un SUV di lusso destinato inizialmente al mercato della Cina (guarda Maextro S800 by Huawei).

Sport utility davvero maxi

Con una lunghezza di 5,21 metri, il modello si colloca tra il Land Rover Defender 110 e il 130, distinguendosi per il passo di 3,16 metri e per un'impostazione orientata al comfort e alla tecnologia. In Cina i preordini sono già aperti con un prezzo di partenza di 439.800 yuan, pari a circa 57.150 euro al cambio attuale.

Stelato G9: debutta in Cina il maxi SUV con motori range extender e 100% elettrico

Due motorizzazioni disponibili

Stelato ha confermato che la gamma comprende una versione range extender con motore turbo 1,5 litri, batteria da 75 kWh e doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 586 CV. Secondo il costruttore, questa configurazione permette di raggiungere fino a 1.366 km di autonomia complessiva. È prevista anche una variante 100% elettrica, equipaggiata con accumulatore da 120 kWh, la stessa potenza di 586 CV e un'autonomia dichiarata di 728 km.

Stelato G9: abitacolo lussuoso con plancia digitale a tutta larghezza

Avanzata tecnologia di bordo

Dal punto di vista tecnico, il nuovo G9 adotta un'architettura elettrica a 800 Volt, progettata per supportare la ricarica rapida in corrente continua. L'illuminazione sfrutta gruppi ottici LED, mentre la dotazione comprende un sensore LiDAR dedicato ai sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Tra gli accessori più interessanti mostrati al debutto figurano una grande tenda da tetto e una tenda parasole a due pali, a conferma dell'attenzione per l'utilizzo outdoor.

Stelato G9: tra gli optional c'è una completa attrezzatura per il campeggio e la vita outdoor

Abitacolo digitale

L'interno propone configurazioni a due o tre file di sedili e una plancia completamente digitale composta da tre display, con un'impostazione che privilegia la gestione elettronica delle principali funzioni di bordo. L'obiettivo dichiarato è offrire un ambiente tecnologico e spazioso, in linea con il posizionamento del nuovo SUV nel segmento premium. Detto che per ora non è in agenda la distribuzione in Europa, a voi piace questo SUV? Fatecelo sapere.

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