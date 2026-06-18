Freelander 8 First Edition debutta in Cina: range extender e tecnologia Huawei

La Freelander 8 First Edition ha debuttato ufficialmente in Cina ed è l'occasione di scoprire finalmente qualcosa di più sulle sue caratteristiche. Lo ricordiamo subito, non è una Land Rover, almeno nel senso classico del termine. Infatti, è il primo modello del nuovo marchio Freelander frutto di una joint venture tra Jaguar Land Rover e Chery. Sebbene inizialmente sarà proposto solamente sul mercato cinese, sappiamo che nei piani c'è la volontà di offrirlo in un secondo momento anche in Europa. Insomma, un modello da tenere d'occhio.

Freelander 8 First Edition

Range extender e tanta tecnologia

Freelander 8 si basa sulla nuova piattaforma iMAX. Le sue misure sono 5.118 mm lunghezza (o 5.185 mm a seconda dell'allestimento) x 2.050 mm larghezza x 1.898 mm altezza, con un passo di 3.040 mm. Forme squadrate, con un frontale caratterizzato da fari dalle forme geometriche e una mascherina chiusa. Freelander 8 First Edition ha fatto il suo debutto pubblico in Cina nelle particolari colorazioni ''Hot Lemon'', ''Radiant Silver'' e ''Twilight Purple''.

Sul fronte della meccanica, stando a quanto sappiamo fino ad ora, troviamo un powertrain range extender dotato di un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 156 CV utilizzato come generatore per alimentare la batteria CATL da ben 60,331 kWh che consente un'autonomia in elettrico di 221 km sebbene secondo il ciclo cinese CLTC notoriamente molto più generoso di quello WLTP. Grazie all'architettura a 800 V, sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Si parla di una potenza di picco pari a 350 kW.

Freelander 8 First Edition

L'architettura meccanica si avvale di un sistema i-ATS che è in grado di prevedere le condizioni stradali e pianificare la migliore strategia d'uso della vettura. Ovviamente c'è la trazione integrale e non possono mancare sospensioni pneumatiche in grado di variare l'altezza da terra in base al percorso che si sta affrontando. Freelander 8 è dotata di un LiDAR a 896 linee e di un chip Qualcomm Snapdragon 8397 per smart cockpit e infotainment. Il sensore LiDAR è parte importante della piattaforma di assistenza alla guida Huawei Qiankun ADS 5.

Freelander 8 First Edition

Vale la pena notare che, secondo le informazioni emerse, la Freelander 8 ha un peso di 2.980 kg e un peso totale a pieno carico di ben 3.495 kg. Questo nuovo modello in Cina sarà proposto nelle versioni Pro, Max e Max+ ad un prezzo che ancora non è stato comunicato. Sulla carta, un prodotto interessate. Non rimane che attenere maggiori informazioni su tutte le versioni e sull'arrivo nel Vecchio Continente.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026