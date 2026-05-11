Dalla Cina nuovi dettagli e immagini della Freelander 8: tecnologia Huawei e peso importante

A fine aprile al Salone di Pechino ha fatto il suo debutto ufficiale il nuovo Freelander 8, il primo modello del nuovo marchio Freelander frutto della joint venture tra Jaguar Land Rover e Chery. Inizialmente sarà proposto sul mercato cinese e poi dovrebbe arrivare anche nel Vecchio Continente. Le complete specifiche di questo modello non sono state ancora comunicate. Tuttavia, adesso c'è una novità perché il Freelander 8 ha fatto la sua comparsa attraverso il solito sito del MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) cinese da cui sono emersi alcuni nuovi dettagli, oltre a ulteriori foto.

Ecco cosa sappiamo fino a questo momento

Le forme sono squadrate, con il frontale che si caratterizza per la presenza di fari dalle forme geometriche e una mascherina chiusa. Guardando le foto si nota all'inizio del tetto la presenza del sensore LiDAR che servirà per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui sarà dotato. Le sue misure sono 5.118 mm lunghezza (o 5.185 mm a seconda dell'allestimento) x 2.050 mm larghezza x 1.898 mm altezza, con un passo di 3.040 mm. Freelander 8 poggia sulla piattaforma iMax che supporta motorizzazioni elettriche, range extender e ibride Plug-in.

Freelander 8

Sul mercato cinese, già sappiamo che sarà proposto in versioni range extender ed elettriche con batterie sviluppate con CATL in grado di raggiungere una velocità di ricarica fino a 350 kW anche grazie alla presenza di un'architettura a 800 V. Vale la pena notare che, secondo le informazioni emerse, la Freelander 8 ha un peso di 2.980 kg e un peso totale a pieno carico di ben 3.495 kg.

Sul fronte della tecnologia, il SUV disporrà della piattaforma di assistenza alla guida Huawei Qiankun ADS V4.1. Inoltre, sarà tra i primi veicoli a disporre del nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8397 per smart cockpit e infotainment. Potrà inoltre contare su sospensioni pneumatiche a doppia camera, differenziale autobloccante elettronico e funzione all-terrain che, supportata dal sensore LiDAR montato sul tetto, rileva le variazioni del manto stradale e attiva automaticamente la modalità di guida appropriata.

Insomma, un prodotto sulla carta davvero molto interessante. Ne sapremo di più quando debutterà ufficialmente sul mercato cinese. Le versioni per i mercati globali sono attualmente in fase di sviluppo.

Fonte: CarNewsChina

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