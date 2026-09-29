Honda Prelude Limited Edition, dopo il successo in Giappone arriva anche in Italia

Honda conferma l’arrivo in Europa della Prelude Limited Edition, la versione in serie limitata della coupé ibrida che, dopo il grande successo riscosso al debutto in Giappone, sarà disponibile in Italia a partire da febbraio 2027. Ad accoglierla c’è una veste nuova ed esclusiva, pensata per esaltarne le proporzioni slanciate e la cura dei dettagli della Prelude.

Un bordeaux fatto per giocare con la luce

Honda Prelude Limited Edition, la tinta bordeaux

Il tratto distintivo è l’inedita colorazione Premium Crystal Garnet Metallic, sviluppata per catturare la luce e mettere in risalto le linee fluide della vettura. Al design esclusivo contribuiscono poi gli accenti rossi sui paraurti anteriore e posteriore, le pinze dei freni Brembo rosse e i cerchi in lega da 19” con finitura Black cut.

Dentro, cuciture rosse e un ricamo che vale una firma

Honda Prelude Limited Edition, gli interni

Aprendo la portiera ci si trova in un abitacolo dalle tonalità bordeaux, impreziosito da materiali di pregio e da dettagli a contrasto accuratamente rifiniti. Il risultato valorizza un cockpit immersivo, dove carattere sportivo e raffinatezza si fondono in modo armonioso.

Le cuciture rosse a contrasto fanno da filo conduttore. Percorrono il volante, la console centrale e la plancia e si ritrovano sui sedili anteriori e sui pannelli delle portiere, così da creare un ambiente coerente ed esclusivo. Sulla plancia c’è poi l’emblema Prelude ricamato, un dettaglio che richiama la cura delle lavorazioni artigianali e che rende ogni esemplare unico, quasi fosse firmato a mano.

Sotto la nuova veste, l’ibrido di sempre

Honda Prelude Limited Edition, l'abitacolo

La Limited Edition mantiene l’identità meccanica di base con il sistema ibrido e:HEV e l’innovativa tecnologia Honda S+ Shift, progettati per offrire una sensazione di guida sempre fluida e coinvolgente, ispirata alla libertà e al controllo del volo degli alianti. Nella Prelude e:HEV, sviluppata grazie all’ingegneria Honda, si uniscono così design esclusivo, propulsione ibrida e la reattività tipica di una coupé sportiva.

Presentata per la prima volta quasi cinquant’anni fa, la Prelude è sempre stata un modello simbolo delle più avanzate innovazioni tecnologiche Honda, capace di coniugare prestazioni ed emozione alla guida. La nuova generazione prosegue questa tradizione, con una combinazione di stile, raffinatezza e tecnologia ibrida avanzata.

A spiegare la filosofia è Tomoyuki Yamagami, responsabile del progetto (Large Project Leader): «Le caratteristiche di Prelude sono cambiate nel corso degli anni, ma ciò che è sempre rimasto invariato è il suo carattere sportivo e distintivo. Quando si pensa a un’auto sportiva, vengono spesso in mente immagini che richiamano aggressività e potenza, come una monoposto di F1 o un aereo da caccia. Tuttavia, il concetto che ha guidato lo sviluppo di questo modello guarda a una forma diversa di sportività: quella di un aliante che plana con naturalezza, trasmettendo una straordinaria sensazione di libertà. È questa combinazione di fluidità e controllo che abbiamo voluto racchiudere nella nuova Prelude.»

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