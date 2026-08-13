Honda HRC Heritage Racing, in vendita i bolidi che hanno fatto la storia

Honda ha un profondo legame con il motorsport. In occasione della Monterey Car Week, la casa giapponese ha presentato il programma HRC Heritage Racing Program. Di cosa si tratta? Questo programma prevede la vendita e il restauro di storiche auto da corsa Honda e Acura che hanno vinto gare e campionati in tutto il mondo, tra cui a Le Mans, Sebring, Daytona e Laguna Seca. Insomma, la possibilità di mettersi nel garage di casa un vero bolide da pista, con tutta l'assistenza necessaria della casa giapponese per mantenerlo in perfetta efficienza.

I primi gioielli in vendita

La prima auto da corsa disponibile per l'acquisto e il restauro nell'ambito del nuovo programma HRC Heritage Racing è l'Acura ARX-01a #26 XM Satellite Radio AGR, vincitrice a Sebring e dotata di motore V8, che è stata pure protagonista dello stand HRC al The Quail, A Motorsports Gathering.

La vettura ''XM'' del team Andretti Green Racing è stata la prima Acura da endurance costruita appositamente e la prima auto e il primo motore progettati e sviluppati da HRC negli Stati Uniti. Vincitrice della classe LMP2 alla 12 Ore di Sebring del 2007, alla sua gara d'esordio, è stata portata alla vittoria da Dario Franchitti, Bryan Herta e Tony Kanaan.

Restauri meticolosi per riportarle allo splendore originale

L'HRC Heritage Racing Program offre restauri eseguiti meticolosamente utilizzando i documenti di omologazione originali della vettura da corsa, oltre a note e fotografie degli ingegneri HRC che hanno partecipato a ciascun progetto. Il lavoro è supportato da un vasto archivio di dati tecnici della casa giapponese che garantisce il corretto restauro di ogni vettura e motore.

Ogni vettura da corsa viene completamente smontata e riassemblata con componenti nuovi e ricondizionati e, per motivi di sicurezza, con l'impiego di materiali aggiornati. L'elettronica viene modernizzata e i motori ricostruiti presso la sede centrale di HRC US a Santa Clarita, in California. Infine, dopo il restauro, ogni vettura da corsa viene sottoposta a rigorosi test in pista e gli ingegneri di HRC sono a disposizione per fornire supporto in pista e assistere il nuovo proprietario.

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