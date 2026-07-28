Honda studia una nuova Accord a ruote alte? Potrebbe arrivare un progetto inedito

La casa giapponese starebbe studiando un modello sulla base della wagon rialzata con tecnologia ibrida e debutto previsto nel 2029

Secondo quanto riportato dal media Automotive News (leggi la notizia su Automotive News), Honda starebbe valutando lo sviluppo di una Accord inedita destinata a debuttare nel 2029.

Il progetto prende forma

Il modello, indicato internamente come SUV, dovrebbe essere prodotto nello stabilimento di Marysville, in Ohio, insieme alla nuova generazione della berlina. Entrambi i veicoli adotterebbero il sistema ibrido di nuova generazione della casa giapponese, inserendosi nel piano industriale che prevede 15 modelli ibridi a livello globale entro il 2030.

Honda pianifica un nuovo modello in stile wagon a ruote alte, qui la Hybrid Sedan Prototype

Più vicina a una wagon che a un SUV tradizionale

Le indiscrezioni indicano che il progetto non riguarderebbe un classico crossover, ma una station wagon rialzata sviluppata sulla piattaforma della berlina. Il modello dovrebbe distinguersi per una maggiore altezza da terra, cerchi di diametro superiore e un vano bagagli più ampio, mantenendo il passo lungo della Accord. L'impostazione richiama da vicino la Subaru Outback, considerata un riferimento nel mercato americano, dove Honda non dispone oggi di una proposta con caratteristiche analoghe.

Una soluzione per contenere i costi

L'utilizzo della piattaforma già esistente consentirebbe di tenere sotto controllo i costi di sviluppo, sfruttando componenti già disponibili senza rinunciare a un'impostazione più versatile. Si tratterebbe di una scelta coerente con l'evoluzione della domanda, sempre più orientata verso modelli rialzati ma meno ingombranti rispetto ai SUV tradizionali. L'operazione segnerebbe anche un possibile ritorno del concetto introdotto dalla Crosstour, derivata dalla Accord e rimasta sul mercato fino al 2015.

Honda aveva già nel listino USA la Crosstour, un modello tipo crossover

L'eredità della Crosstour e le possibili ispirazioni

La precedente Accord Crosstour non ottenne il successo sperato negli Stati Uniti e uscì di produzione proprio quando la mania dei crossover era al culmine. Oggi lo scenario appare differente e Honda potrebbe riprendere quell'idea con un linguaggio stilistico più attuale.

Tra le possibili fonti d'ispirazione vengono indicati il concept Hybrid Sedan Prototype e alcuni elementi della Model 0 Saloon o del SUV Model 0, oltre alle soluzioni sviluppate per la gamma elettrica. Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni delineano un progetto che potrebbe ampliare l'offerta del marchio sia nel mercato nordamericano sia in altri mercati internazionali.

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