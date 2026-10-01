Honda Civic Type R 2027: tutte le novità del restyling (che non arriverà da noi)

La Honda Civic Type R rappresenta uno dei punti di riferimento più puri tra le hot hatch a trazione anteriore. La nota dolente, purtroppo, la conosciamo già: le stringenti normative anti-emissioni europee hanno decretato la fine del modello nel Vecchio Continente, costringendo Honda a ritirarla dai nostri listini.

Negli Stati Uniti, però, la carriera di questa sportiva continua e il model year 2027 porta in dote una serie di aggiornamenti mirati. Niente stravolgimenti, sia chiaro: parliamo di affinamenti di sostanza pensati per renderla ancora più efficace ed eclettica. Io te li racconto, casomai volessi importarne una per conto tuo...

Honda Civic Type R 2027

Estetica e aerodinamica: ritocchi di sostanza

Guarda la parte frontale e noti subito le prime modifiche. I designer Honda hanno ridisegnato il paraurti anteriore, allargando la griglia centrale per migliorare il raffreddamento e integrando uno splitter più profondo. Non si tratta di una semplice scelta stilistica: la Casa dichiara che la nuova appendice aerodinamica genera un maggior carico alle alte velocità.

Nella tavolozza dei colori fa il suo ingresso l'inedita tinta Meteorite Gray Metallic, mentre aprendo il cofano trovi una nuova copertura in plastica per il propulsore che richiama nel design lo storico coperchio valvole rosso delle Type R del passato. La meccanica di fondo resta però confermata in blocco: il motore 2.0 turbo K20C eroga sempre 319 CV e 420 Nm di coppia, scaricati a terra tramite l'inseparabile cambio manuale a sei marce e il differenziale autobloccante.

Honda Civic Type R 2027, il motore

Assetto e freni: meno rigidità sulle buche, più feeling sul pedale

Se hai presente il comportamento della Type R attuale, sai che la modalità +R sa essere fin troppo spietata quando l'asfalto non è perfettamente liscio. Proprio per questo gli ingegneri sono intervenuti sulla taratura degli ammortizzatori adattivi, riducendo i saltellamenti e la rigidità eccessiva sulle sconnessioni stradali senza perdere un millimetro di precisione in inserimento (dicono loro).

I miglioramenti toccano anche la dinamica di guida. Sul pedale del freno è stata introdotta una nuova molla pensata per eliminare i minimi giochi del leveraggio e restituire una risposta tattile più immediata. In parallelo, il software di rev-matching (la doppietta automatica in scalata) è stato velocizzato, rendendo i passaggi di marcia ancora più rapidi e fluidi.

Honda Civic Type R 2027, i sedili

Abitacolo e tecnologia: comfort e infotainment aggiornati

A bordo noti subito alcune novità concepite per migliorare la vivibilità di tutti i giorni. Per la prima volta arrivano di serie i sedili sportivi riscaldabili regolabili su tre livelli, rivestiti in tessuto traforato a effetto scamosciato e con dettagli neri.

L'ambiente interno adotta finiture brunite per la leva del cambio, le manopole del climatizzatore, i dettagli della console e le maniglie. Inoltre, la parte superiore della plancia e dei pannelli porta anteriori è ora rivestita in Ultrasuede, un materiale antiriflesso studiato per evitare fastidiosi riverberi sul parabrezza durante la guida soleggiata.

Sul fronte dell'infotainment fa il suo esordio la tecnologia Google Built-in (con gli annessi con Gemini, Maps e Play) e pure l'assistente Alexa integrato, affiancata da due prese USB-C posizionate sopra la piastra di ricarica wireless. Si aggiornano anche i dispositivi di sicurezza, con un sistema di mantenimento attivo della corsia affinato e la frenata post-collisione.

Honda Civic Type R 2027, l'infotainment con Google integrato

Il prezzo e la nota dolente per l'Europa

Negli Stati Uniti il prezzo di listino della Honda Civic Type R 2027 sale a 49.990 dollari (inclusi i costi di trasporto). Una cifra importante, ma in linea con le prestazioni e i contenuti offerti. A noi appassionati europei non resta che prenderne atto con un pizzico di amaro in bocca: mentre oltreoceano continuano ad affilare una delle migliori sportive manuali in circolazione, da questa parte dell'Atlantico possiamo solo guardare.

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