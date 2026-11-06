Honda Avancier, il nuovo SUV per l'Australia anticipa il futuro della gamma ibrida

Honda ha svelato il primo teaser della nuova generazione di Avancier, un modello destinato a debuttare sul mercato australiano con ambizioni importanti.

Il nuovo SUV anticipa la svolta ibrida

Il nuovo SUV, che dovrebbe collocarsi al di sopra della CR-V (guarda Honda CR-V Urban Edition), potrebbe offrire tre file di sedili e una configurazione a sette posti. Sotto la carrozzeria troverà spazio una nuova famiglia di propulsori ibridi, pensata per rinnovare progressivamente la tecnologia elettrificata della Casa giapponese. Guardiamo insieme il video e poi approfondiamo l’argomento.

Era una station wagon

Il nome Avancier ha già una storia alle spalle: tra il 1999 e il 2003 identificava una station wagon derivata dalla Accord e venduta in Giappone. Dal 2016 è stato invece utilizzato per un crossover sviluppato in Cina dalla joint venture GAC Honda. Il nuovo modello introduce un'identità stilistica differente, anticipata da gruppi ottici posteriori con LED orizzontali e verticali, logo semplificato, spoiler integrato e linee decise. Il linguaggio estetico potrebbe diventare un riferimento per i futuri modelli Honda, comprese le prossime generazioni di Civic e Accord.

Honda: la casa giapponese pronta per il debutto del nuovo SUV ibrido

Un motore innovativo

La novità più rilevante riguarda però la meccanica. Nel filmato compare la dicitura Honda Hybrid, che potrebbe identificare il nuovo sistema ibrido autoricaricabile atteso nel 2027. Secondo le anticipazioni, la tecnologia promette consumi inferiori di oltre il 10% e costi di produzione ridotti del 30% rispetto alla soluzione attuale. Alla base dovrebbe esserci un quattro cilindri da 2,0 litri aggiornato, potenzialmente abbinato al sistema S+Shift già introdotto sulla Prelude.

La produzione della terza generazione potrebbe essere affidata agli stabilimenti thailandesi, mentre oltre all'Australia si ipotizza una commercializzazione anche in Giappone. Avancier rientrerebbe nel piano di rinnovamento della gamma elettrificata: tredici modelli ibridi sono attesi tra il 2027 e il 2031. L'obiettivo dichiarato da Honda è raggiungere 2,2 milioni di veicoli ibridi venduti ogni anno entro il 2030. Questo nuovo modello non è previsto per il mercato europeo. Tuttavia, la sua tecnologia sarà applicata a veicoli che, nei prossimi anni, vedremo anche sulle nostre strade.

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