Honda Civic Type R HRC, la versione più cattiva è in arrivo: in Europa resta un sogno

Honda porterà al SEMA la Civic Type R HRC Concept e conferma che il progetto è in fase di sviluppo per gli Stati Uniti

Honda Civic Type R è una sportiva vera che ha saputo conquistare molti appassionati. In Europa purtroppo non c'è più a causa dei limiti sempre più stringenti sulle emissioni. In altri Paesi, invece, continua a essere venduta. Di recente, la sportiva giapponese è stata protagonista di un leggero aggiornamento. Adesso, c'è una novità. Infatti, è in arrivo una versione ancora più cattiva destinata al mercato americano. Noi, in Europa, possiamo solo sognarcela.

Dunque, la casa automobilistica porterà al SEMA la sua Type R HRC Concept svelata un po' di tempo fa. Un'occasione per comunicare che la vettura è ''in fase di sviluppo per il mercato statunitense''. Insomma, il concept presto arriverà davvero su strada.

Come sarà la nuova Honda Civic Type R HRC?

Il concept di Honda ha debuttato quest'anno al Tokyo Auto Salon, insieme a una Prelude Coupé modificata, anch'essa elaborata dalla divisione corse della casa automobilistica, HRC (Honda Racing Corporation). Cosa possiamo aspettarci? Non sappiamo se il modello di produzione sarà identico al concept. Nel caso fosse così, la sportiva si caratterizzerà per un paraurti anteriore più aggressivo, alette aerodinamiche sui passaruota anteriori e un vistoso spoiler posteriore.

Le novità aerodinamiche indicano che la sportiva potrà contare su di un valore maggiore di deportanza che permetterà di renderla molto più veloce tra le curve. Ci possiamo aspettare anche un intervento per migliorare il setup di telaio e assetto.

Da capire se la casa giapponese andrà a rivedere anche il motore 4 cilindri per offrire un extra di potenza, Attualmente, nella versione per il mercato statunitense, eroga 319 CV. La trazione è anteriore e c'è un cambio manuale a 6 rapporti.

Al SEMA, Honda non porterà solamente la Type R HRC Concept. Infatti, i visitatori vedranno anche l'Honda Passport Baja Spec Trophy Truck, dotato di un propulsore V6 biturbo da 2,4 litri che utilizza la tecnologia ibrida per erogare una potenza mostruosa di oltre 1.300CV. Un veicolo pensato per le competizioni off-road più estreme di cui abbiamo parlato da poco.

Fonte: CarScoops

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