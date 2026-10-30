Honda Passport, dimenticate il SUV: ora è un mostro ibrido da 1.300 CV

Il prototipo debutterà al SEMA Show 2026 e sarà protagonista del campionato SCORE World Desert Championship

Da un po' di tempo circolavano voci sul fatto che Honda stesse preparando una versione speciale del SUV Passport ma nessuno poteva immaginarsi che potesse essere trasformato in una vettura così estrema per le competizioni in fuoristrada. Si tratta di un vero e proprio Passport Trophy Truck, che punta dritto alla vittoria assoluta della Baja 1000.

Un cuore ibrido da 1.300 CV

Il nuovo Honda Passport Baja Spec Trophy Truck debutterà al SEMA Show del 2026 ed è stato sviluppato da Honda Racing in collaborazione con Mason Motorsports.

Honda Passport Trophy Truck

Anche Menzies Motorsports è partner del progetto e il due volte vincitore della Baja 1000, Bryce Menzies, lo guiderà nella categoria Trophy Truck del Score World Desert Championship, dove, secondo Honda, sarà il primo veicolo ibrido a competere in questa classe.

Quali sono quindi le specifiche tecniche? I Trophy Truck odierni sono normalmente equipaggiati con motori V8 da 9 litri. Honda racconta che il suo powertrain è basato invece su un V6 da 2,4 litri. Utilizza una coppia di turbocompressori e un sistema ibrido a 800 volt per raggiungere l'impressionante potenza di oltre 1.300 CV. Curiosità, il V6 condivide stretti legami con il motore della vettura da corsa Acura ARX-06 GTP.

Honda Passport Trophy Truck

Il sistema ibrido è frutto diretto del lavoro di HRC. La batteria (capacità non rivelata) utilizza celle a sacchetto all'interno di un involucro in fibra di carbonio.

Honda afferma che questo veicolo è dotato anche di sistemi di frenata ''brake-by-wire'' su ciascun asse, controllo adattivo della trazione e quello che definisce come ''distribuzione di potenza tramite intelligenza artificiale''. In pratica, un software gestisce il powertrain, il telaio e la gestione dell'energia, adattando il loro funzionamento durante la gara in base alla situazioni di guida. Il cambio è a 5 marce e ovviamente non manca un raffinato sistema di trazione integrale con due alberi di trasmissione.

Honda Passport Trophy Truck

Tanto carbonio

Per la carrozzeria, con l'obiettivo di contenere il peso, è stata utilizzata la fibra di carbonio. L'aerodinamica è stata sviluppata attentamente per gestire al meglio i flussi dell'aria. Honda ha inoltre progettato l'abitacolo in modo da convogliare l'aria verso un radiatore montato in basso e nella parte posteriore del veicolo. Sotto la carrozzeria si trova una versione modificata del telaio Gen 2 AWD di Mason. Troviamo poi doppi ammortizzatori Fox su ogni ruota e pneumatici Toyo.

Honda Passport Trophy Truck

Presto in gara

La sua prima gara in programma è la Baja 500 del 2027, dal 2 al 6 giugno. Dopodiché, l'obiettivo è ancora più ambizioso: la vittoria assoluta della Baja 1000, che nel 2027 celebrerà il suo 60° anniversario.

VEDI ANCHE

Tags