Geely porta a Parigi la KO11, il fuoristrada ibrido plug-in che arriverà in Europa a fine 2027

Geely è uno dei venti marchi cinesi presenti al Salone di Parigi e considera la partecipazione una parte fondamentale del proprio programma di crescita in Europa. Il modello portato a Parigi è la nuova Geely Monjaro EM-i, un SUV ibrido plug-in di segmento D, lungo circa 4,8 metri, costruito sulla piattaforma multienergia GEA-Evo e pensato per l’esportazione, visto che in Cina non viene venduto. Al termine della conferenza stampa, subito dopo averlo svelato, è arrivato a sorpresa un ultimo annuncio. «Il nostro One More Thing», ha dichiarato Aiden He, CEO di Geely Auto Europe. «Questa è Project KO11».

Cosa sappiamo sulla Geely Project K011

La KO11 è un SUV all-terrain di nuova generazione, robusto e ad alte prestazioni, dalle proporzioni imponenti. Le sue doti in fuoristrada derivano, spiega Geely, da un avanzato sistema ibrido plug-in, a cui si accompagna un approccio alla tecnologia di bordo che la casa definisce inconfondibilmente futuristico. Per quel che riguarda le prestazioni Geely non fornisce numeri e dettagli, con la vettura che viene descritta come «estremamente potente e veloce».

Le prestazioni, precisa Geely, sono soltanto una parte del progetto. La KO11 è stata sviluppata per affrontare terreni impegnativi e dispone di sospensioni di tecnologia avanzata, di modalità di guida all-terrain intelligenti e di numerose nuove funzioni che saranno annunciate in seguito. A Parigi il pubblico europeo ha così una prima occasione per vedere da vicino uno dei SUV più ambiziosi del marchio, un modello che la casa dice capace di superare ogni limite e di oltrepassare i confini di ciò che può essere oggi un SUV all-terrain.

Quando arriva

L’unica indicazione concreta riguarda il calendario. La KO11 sarà disponibile in Europa alla fine del 2027. Ulteriori dettagli su disponibilità e specifiche tecniche saranno comunicati in seguito, e anche la denominazione ufficiale sarà resa nota «a tempo debito». Project KO11 è dunque, per ora, il nome di un progetto e non quello di un modello da scegliere in fase di acquisto.

VEDI ANCHE

Tags