Ufficiale, ATFlow porta in Italia le elettriche di GAC Aion

ATFlow, società del Gruppo Autotorino, ha approfittato del palcoscenico dell’Automotive Dealer Day 2026 per annunciare l'ingresso sul mercato italiano dei nuovi marchi cinesi Linktour e GAC Aion. Prosegue così il piano di crescita dell'azienda italiana nata per l’importazione e la distribuzione di marchi automobilistici.

ATFlow

Linktour, ricordiamo, si focalizza sulla mobilità elettrica urbana e propone una completa gamma di quadricicli leggeri e pesanti. I primi modelli ad arrivare in Italia saranno Alumi e Alumi Elite. Il primo è un quadriciclo leggero e il secondo un quadriciclo pesante, entrambi lunghi poco meno di 2,7 metri. Autonomia, rispettivamente, di 120 e 180 km.

Arriva GAC

Ancora più interessante l'introduzione di Italia dei veicoli elettrici GAC. La casa automobilistica fa il suo ingresso nel nostro mercato con due modelli del marchio Aion: la Aion UT, hatchback compatta a trazione elettrica di segmento C, e la Aion V, SUV elettrico di segmento D. Entrambi i modelli sono prodotti in Austria.

Il primo modello a essere disponibile sarà la GAC Aion UT lunga poco meno di 4,3 metri, motore elettrico da 204 CV e un'autonomia di 430 km grazie a una batteria da 60 kWh. Il prezzo? A partire da 27.900 euro. Successivamente arriverà il SUV.

La presentazione di Linktour e GAC Aion rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di ATFlow. Continuiamo a investire nell’individuazione di brand capaci di interpretare l'evoluzione della mobilità e dell'offerta, con l’obiettivo di proporre ai nostri partner scelte solide e competitive, così come e ai nostri clienti soluzioni sempre più evolute, accessibili e sostenibili.

Così si è espresso Mattia Vanini, Presidente di ATFlow, commentando gli ultimi annunci della sua azienda.

VEDI ANCHE