GAC Aion Hyper HT svelato il SUV elettrico cinese con le porte stile Tesla

Ma in Italia c'è? Questa è la prima domanda che potrebbe esservi balenata per la testa leggendo il nome GAC Aion Hyper HT. E la risposta è che molto probabilmente arriverà, visto che a Milano la cinese GAC ha da poco aperto un centro stile come parte della strategia di penetrazione sul mercato europeo. Quindi ci sarà sì, nel nostro Paese, il SUV elettrico che vedete nelle foto. Ma non vi ricorda qualcosa? Le porte ad ala di gabbiano hanno molto in comune con le Falcon Wings della Tesla Model X. E pure le altre linee caratteristiche del SUV elettrico cinese sembrano trarre ispirazione proprio dalla creatura di Elon Musk.

GAC Aion Hyper HT, vista laterale

UN SALOTTO A BATTERIE Lungo 4,94 mm, largo 1,92 mm e alto 1,70 m GAC Aion Hyper HT ha un Passo di 2.935 mm e le forme si commentano da sè. L'interno è pulito e minimalista, con pochissimi tasti fisici, un grande display per l'infotainment e due postazioni per la ricarica wireless degli smartphone compatibili. Il comfort dei passeggeri è tenuto in gran conto, con un poggiapiedi a scomparsa per chi siede dietro e una funzione chaise longue del sedile passeggero anteriore, che consente a chi occupa la seconda fila di allungare le gambe. Il tetto panoramico sarebbe previsto di serie.

GAC Aion Hyper HT, la funzione chaise longue. I calzini non sono di serie

VEDI ANCHE

LA BASE DI PARTENZA La versione entry-level dell'Hyper HT ha un'architettura a 400 volt e un motore elettrico da 241 CV e 355 Nm di coppia sull'asse posteriore. Per lo ''zerocento'' basterebbero 6,8 secondi e l'autonomia - misurata secondo il ciclo di prova cinese, diverso dal nostro - sarebbe fino a 600 km. Dettagli sulla batteria non sono stati per ora rivelati, ma basterebbero 10 minuti di ricarica per recuperare 140 km di autonomia. Ma non finisce qui, perché la gamma della Hyper HT comprenderà altre tre versioni, tutte dotate di un'architettura più avanzata a 800 volt, con motore da 335 CV e 430 Nm, che riduce il tempo da 0 a 100 km/h a 5,8 secondi.

GAC Aion Hyper HT, la plancia

IL TOP DI GAMMA Le due versioni intermedie dichiarano un'autonomia fino a 670 km (sempre secondo il ciclo di prova cinese) e sarebbero in grado di recuperare fino a 415 km di autonomia in un quarto d'ora. Il modello di punta offre di più sotto tutti i punti di vista, con un'autonomia fino a 770 km e 450 km recuperabili in 10 minuti appena. Inoltre il top di gamma sarebbe l'unico dotato di sensori LiDAR, per funzioni evolute di assistenza alla guida. GAC Aion Hyper HT sarà proposto accanto alla berlina sportiva GAC Aion Hyper GT e alla coupé Hyper SSR, ma il dettaglio dei prezzi non è ancora stato annunciato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/10/2023