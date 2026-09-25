Geely Smart Charge, la ricarica record per le elettriche da 2.250 kW con l’AI

La tecnologia di ricarica delle auto elettriche sta continuando a fare passi avanti molto importanti, soprattutto in Cina dove le case automobilistiche sono impegnate a rendere i rifornimenti di energia veloci tanto quanto quelli tradizionali. Guardate, per esempio, cosa ha tirato fuori Geely. L'azienda ha infatti svelato la sua nuova tecnologia di ricarica ''Geely Smart Charge'' basata sull'intelligenza artificiale che è in grado di offrire una potenza di ben 2.250 kW per ogni singolo punto di ricarica, andando così a stabilire un nuovo record.

Ricarica più efficiente e sicura grazie all'AI

Utilizzando algoritmi appositamente realizzati, il sistema è in grado di prevedere le variazioni di temperatura della batteria con 30 secondi di anticipo, regolando dinamicamente la potenza di ricarica per mantenere la temperatura media della batteria al di sotto dei 55 gradi e le temperature di picco rigorosamente al di sotto dei 65 gradi.

Secondo i dati dei test del China Automotive Technology and Research Centre (CATARC), la Lynk & Co 10 dotata di questa tecnologia ha raggiunto una potenza di carica di picco di 1.093 kW. Durante una carica dal 10% al 97%, la batteria ha mantenuto temperature inferiori a 55 gradi per il 57% del tempo totale di carica, con una temperatura massima registrata di 64 gradi.

Entro la fine del 2027, la casa automobilistica punta a installare oltre 100.000 colonnine di ricarica in Cina, di cui più di 50.000 unità Geely Smart Charge. Geely si aggiunge così all'elenco delle case automobilistiche che stanno sviluppando sistemi di ricarica sempre più rapidi. Pensiamo a BYD, per esempio, che sta installando in Cina ma pure in Europa le sue colonnine Flash Charging con potenza di 1,5 MW.

Nuove batterie

Geely ha inoltre presentato la sua nuova generazione di batterie Aegis Golden Brick proposte in due versioni. La prima, presente nei modelli Lynk & Co 10 e Zeekr 001, raggiunge una potenza di ricarica massima di 12C. A temperature normali, può caricarsi dal 10% al 70% in circa 4 minuti e 30 secondi e dal 10% al 97% in circa 8 minuti e 40 secondi. C'è poi quella che debutterà sulla nuova Geely Galaxy E5 che propone una potenza di ricarica massima di 6C, raggiungendo una carica dal 10% al 70% in circa 8 minuti e 25 secondi.

Fonte: CarNewsChina

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