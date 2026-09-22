Geely EX5 si aggiorna in Cina, ecco le novità: quando in Europa?

Geely EX5 è un SUV elettrico venduto anche in Italia. Questo modello sta per ricevere un importante aggiornamento, almeno in Cina dove è conosciuto con il nome di Galaxy E5. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire le sue caratteristiche. Se il design non cambia molto, ci sono invece diverse novità di powertrain. Non è comunque chiaro, se e quando le novità introdotte in Cina arriveranno anche sul modello venduto nel Vecchio Continente.

Geely EX5

Geely EX5 si aggiorna

Nuova Geely EX5 misura 4.636 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.670 mm altezza. Il suo passo è di 2.750 mm. La dotazione di serie prevede la presenza di cerchi da 19 pollici. A prima vista, il nuovo modello sembra simile all'attuale. Tuttavia, adotta maniglie delle portiere tradizionali come vuole la nuova normativa cinese, un sensore LiDAR integrato, sensori aggiuntivi nei parafanghi anteriori e paraurti sportivi con elementi cromati opachi.

Geely EX5

Salendo a bordo troviamo un abitacolo dallo stile minimalista come vuole la moda attuale, con la maggior parte delle funzioni che si gestiscono attraverso l'ampio infotaiment centrale. Non manca nemmeno un quadro strumenti digitale. La dotazione di serie prevede pure la presenza del pad per la ricarica wireless degli smartphone. Ci sono anche l'impianto audio Flyme Sound, un bracciolo posteriore e un ampio tetto panoramico. La nuova EX5 offre il sistema di assistenza alla guida G-ASD G-Pilot H5 che supporta la funzione Navigate On Autopilot (NOA) su strade urbane e autostrade.

Motore, più potenza

Il powertrain è composto da un singolo motore elettrico da 245 kW (333 CV). Si tratta di un incremento considerevole rispetto ai 218 CV del modello attuale. Inoltre, il nuovo modello può contare su di un'architettura a 800 V che permette di poter ricaricare ad alta potenza. La batteria di base con una capacità di 61,5 kWh offre un'autonomia di 550 km secondo il ciclo CLTC. La versione top di gamma della Geely EX5 vanta una batteria da 70 kWh per un'autonomia di 635 km secondo il ciclo CLTC (un'autonomia rispettivamente di 451 km e 521 km secondo il ciclo WLTP).

Geely EX5, interni

Ricordiamo che in Europa l'attuale modello offre 430 km ma secondo il ciclo WLTP con batteria da 60,22 kWh. Non rimane che capire quando il nuovo modello potrà arrivare sulle strade del Vecchio Continente.

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