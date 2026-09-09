Auto elettriche, solo l’8% le sceglierebbe come prossima auto. Il sondaggio CLEPA

Chi vuole un’auto elettrica? Un interrogativo che spesso ci si pone per testare il polso della transizione energetica. Solo l’8% degli intervistati dichiara di voler acquistare un’auto elettrica a batteria come prossima vettura. È il dato più indicativo, e per noi interessante, del sondaggio YouGov commissionato da CLEPA e condotto su 5.221 adulti in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna. Ma non significa che il restante 92% sia contrario alle auto elettriche. La domanda misura, infatti, l’intenzione di acquisto per la prossima auto e fotografa un mercato nel quale gli automobilisti continuano a prendere in considerazione più tecnologie.

Cosa emerge dal sondaggio

Nella media dei cinque Paesi europei, le auto ibride (HEV) superano nettamente le elettriche pure in quasi tutti i mercati analizzati. L’unica eccezione è la Germania, dove l’intenzione d’acquisto per le BEV raggiunge il 14%, seguita a stretto giro dalle ibride al 13%. In Italia il quadro è invece molto più sbilanciato: solo il 6% degli intervistati sceglierebbe un’elettrica pura come prossima auto, contro il 23% orientato verso un’ibrida, il 12% verso una plug-in hybrid o una range extender, e ben il 26% che opterebbe ancora per la benzina.

Sul fronte delle politiche pubbliche, il sondaggio rivela anche una certa insofferenza verso obblighi normativi rigidi. Nella media europea il 47% dei cittadini preferirebbe incentivare le tecnologie a basse emissioni piuttosto che vietare quelle esistenti, mentre il 22% ritiene che l’Unione Europea non dovrebbe intervenire affatto sul mercato dei veicoli. Solo il 17% sosterrebbe invece un divieto netto di una specifica tecnologia. In Italia le proporzioni sono leggermente diverse: il 47% è comunque favorevole a una politica di incentivi senza divieti, ma la quota di chi sosterrebbe un bando completo sale al 22%, più alta della media europea.

Tra le cause della prudenza verso l’elettrico, gli intervistati indicano soprattutto la carenza di infrastrutture di ricarica, i costi di acquisto elevati e l’aumento dei costi energetici, con la possibilità di indicare più di una risposta. In Italia le priorità seguono un ordine leggermente diverso rispetto alla media UE: al primo posto il prezzo delle auto elettriche (47%), seguito dal costo dell’elettricità (42%) e dalla disponibilità delle infrastrutture di ricarica (40%). Preoccupano anche l’autonomia (32%) e i tempi di ricarica (25%), mentre le questioni legate alla produzione delle batterie pesano solo per il 10% degli intervistati.

Sul piano della percezione generale, il 75% degli europei ritiene il proprio Paese non ancora pronto per un’elettrificazione completa; in Italia la quota sale al 77%, contro appena il 17% che considera il Paese preparato. Anche guardando alla propria situazione personale, il 67% degli italiani intervistati non si sente pronto al passaggio, contro il 25% che si dichiara invece preparato.

Una serie di dati che riflettono un’incertezza reale che i prossimi mesi di negoziato sulla revisione degli standard CO2 dovranno necessariamente affrontare.

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