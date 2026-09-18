Ricarica elettrica, Electra cresce: 338 nuovi punti fino a 600 kW in 11 regioni

Electra sta portando avanti un piano ambizioso per arrivare a installare una capillare rete di ricarica ad alta velocità in Italia. Un forte impulso al suo piano è stato dato dai 7 milioni di euro di fondi del Pnrr. Infatti, negli ultimi mesi la società ha installato ben 338 punti di ricarica ultraveloce per auto in 11 regioni italiane. Più precisamente, si tratta di 169 colonnine che hanno una potenza compresa tra i 300 e i 600 kW.

La crescita di Electra in Italia

Le nuove colonnine installata da Electra sono state distribuite su 28 lotti regionali e 56 siti di installazione: 9 lotti in Emilia-Romagna, 5 in Lombardia, tre in Toscana, due rispettivamente in Lazio, Marche e Piemonte e uno in Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

Electra è entrata anche nelle autostrade. Infatti, l'azienda si è aggiudicata tre bandi per la realizzazione delle sue prime stazioni autostradali in Piemonte lungo la A4 Milano-Torino e in Liguria lungo la A10 Genova-Ventimiglia. Il piano prevede che entro la prima metà del 2027 saranno installate 6 colonnine ultraveloci e 12 punti di ricarica, con una potenza fino a 600 kW.

Electra Peschiera del Garda

Grazie a questa accelerazione resa possibile dai fondi del Pnrr, a oggi Electra conta sul territorio italiano 82 stazioni di ricarica ultraveloce, distribuite per l'85,4% al Nord, l'11% al Centro e il 3,7% al Sud e Isole.

Una sola app per 800 mila punti di ricarica in Europa

Questa interessante notizia su lavoro che sta portando avanti Electra in Italia arriva a breve distanza dall'annuncio che l'operatore è diventato un eMobility Service Provider (eMSP). In pratica, l'azienda attraverso la sua applicazione consentirà ai possessori di un'auto elettrica di poter gestire il rifornimento di circa 800.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa. Dunque, basterà utilizzare l'app di Electra per poter ricaricare nella maggior parte delle colonnine di ricarica presenti sul territorio europeo.

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