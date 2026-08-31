La ricarica ultrafast rovina la batteria? Il test BYD: 350 ricariche e degrado minimo

BYD sta puntando molto sulla ricarica ultrafast. Come sappiamo, grazie alle nuove Blade Battery 2.0 e alla rete Flash Charging è possibile ricaricare le batterie con potenze megawatt che permettono un pieno in meno di 10 minuti. Rifornire a potenze così elevate può accelerare il degrado delle batterie? Secondo la casa automobilistica no e per dimostrarlo ha condotto un particolare test con una Yangwang U7 assolutamente di serie, presa a ''caso'' da una concessionaria.

Dal test di resistenza emerge che...

Per dimostrare la robustezza dei suoi nuovi accumulatori, la Yangwang U7 ha effettuato un test di resistenza in cui ha percorso ben 30.000 km in appena 8 giorni, 19 ore e 58 minuti. L'auto è stata infatti portata sul circuito di prova di Nanning, una città della Cina meridionale. Durante il test, la temperatura media ha superato i 36 gradi con un'umidità relativa pari all'80%. Il veicolo ha mantenuto una velocità di crociera costante di 240 km/h, con l'aria condizionata impostata a 24 gradi per tutta la durata del test.

Yangwang U7

Insomma, condizioni difficili per mettere a dura prova la vettura. Durante il test, la Yangwang U7 è stata sottoposta a oltre 350 cicli di ricarica ultrarapida. Al termine, la batteria presentava un degrado minimo, con ancora il 98,7% della capacità della batteria. Si tratta di un risultato interessante. Nonostante l'utilizzo inteso e i molti cicli consecutivi di ricarica ultrarapida, la batteria non ha mostrato problemi, un buon segnale per l'affidabilità di lungo periodo. Il merito è anche dell'avanzato sistema di raffreddamento del pacco batteria che BYD ha messo a punto e che permette di mantenere l'accumulatore a una temperatura corretta anche nel caso di utilizzi intensivi.

Un buon segnale sull'affidabilità delle batterie

La ricerca e lo sviluppo stanno portando a realizzare batterie sempre più robuste e affidabili che temono sempre di meno le ricariche ad alta potenza. Chi teme ancora che gli accumulatori siano delicati oggi deve iniziare a ricredersi. Certo, anche il fattore tempo incide sul degrado delle batterie e non solamente km percorsi e ricariche ad alta potenza. Tuttavia, questo test come molti altri effettuati sugli accumulatori stanno dimostrando che oggi le batterie sono fatte per durate senza problemi per tutta la vita dell'auto.

Fonte: CarNewsChina

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