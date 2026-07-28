BYD entra nella robotica: il primo robot umanoide arriva ad agosto

BYD sta spostando la sua attenzione al settore della robotica e sta lavorando a un suo robot umanoide. Ne sapremo di più presto perché la casa automobilistica ha confermato che lo presenterà ad agosto. Insomma, tra non molto ne sapremo molto di più su questo progetto. BYD va così ad aggiungersi a un elenco sempre più lungo di case automobilistiche che stanno investendo nel settore della robotica.

Presto scopriremo i robot umanoide di BYD

La presentazione si terrà presso un ''Di Space'', cioè spazi fisici di BYD dedicati all'educazione e all'esperienza scientifica. Di recente, la casa automobilistica ha condiviso anche un teaser che però non anticipa alcun dettaglio particolare se non che sta arrivando il primo robot umanoide del colosso cinese dell'automotive.

Al momento sappiamo pochissimo di questo progetto. La presentazione di agosto potrebbe essere semplicemente una statica per parlare del progetto, mostrando un prototipo del robot umanoide o potrebbe esserci anche una dimostrazione pratica del suo funzionamento. Non rimane che attendere novità.

BYD in Europa

I vantaggi di BYD

Similmente a Tesla, BYD può contare sulle tecnologie sviluppate per le sue auto, batterie incluse, per realizzare robot umanoidi. Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, aveva proprio evidenziato questi vantaggi. Inoltre, aveva raccontato che la sua azienda prevede di costruire una piattaforma aperta che produrrà sia i propri robot e sia quelli sviluppati in collaborazione con altre realtà.

Il mese scorso, Stella Li ha dichiarato di sperare che ogni concessionaria BYD possa presto disporre di due o tre robot per presentare e dimostrare le caratteristiche dei veicoli ai clienti. A quanto pare, nel giro di un paio di anni ci sarebbe la volontà di arrivare a disporre di robot ''consulenti alle vendite'' nelle concessionarie BYD cinesi. In ogni caso, li ha poi affermato che i robot non possono sostituire il legame emotivo tra i venditori umani e i clienti. BYD la conosciamo, non lascia nulla al caso e quindi pazientiamo ancora un po' per scoprire su cosa sta davvero lavorando.

Fonte: Cnvepost

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