Aion UT Cross: debutto a Parigi per l'elettrica che strizza l'occhio all'outdoor

Aion, marcio elettrico che gravita nell'orbita del colosso cinese GAC, è arrivata da poco in Italia ma la sua gamma si sta ampliando rapidamente. Abbiamo appena provato i due modelli Aion UT e Aion V con i quali debutta sul nostro mercato distribuita dalla rete di ATFlow del Gruppo Autotorino ed è già ora di scoprirne altri (leggi la prova di Aion UT).

Aion UT Cross, debutto al Salone di Parigi

L'ultima novità è la UT Cross, presentata al Salone dell'Auto di Parigi e sviluppata sulla base della compatta elettrica UT. Il nuovo modello adotta la formula convincente dell'ispirazione all'off-road, con un'impostazione che punta a combinare dimensioni contenute e un look simil crossover, come per la Dacia Sandero Stepway.

Aion UT Cross: debutto al Salone dell'Auto di Parigi per l'urban SUV derivato dalla hatchback

Assetto rialzato e dettagli specifici

Rispetto alla versione standard, la nuova Aion UT Cross presenta un assetto leggermente più alto, con una distanza da terra incrementata di 20 mm. Le modifice estetiche comprendono passaruota e protezioni inferiori in nero opaco, tetto con finitura a contrasto, barre sul tetto nere e inserti argentati sul paraurti anteriore.

Completano l'allestimento gli pneumatici maggiorati e nuovi cerchi in lega leggera. La carrozzeria dovrebbe essere lunga più o meno come quella della UT hatchback, che misura 4,27 metri di lunghezza. L'abitacolo mantiene spazi ed equipaggiamenti della gemella “urbana”, per un'ottima abitabilità, dettagli ricercati e una connettività completa.

Aion UT Cross: motore da 204 CV, trazione anteriore e batteria da 60 kWh

Batteria, autonomia e arrivo in Italia

La UT Cross è una BEV basata sulla stessa piattaforma della UT standard. Il pacco batterie da 60 kWh alimenta un motore anteriore da 204 CV. L'autonomia ufficiale non è stata ancora comunicata, ma il riferimento resta quello della UT, che dichiara fino a 430 km nel ciclo combinato WLTP, valore che potrebbe ridursi leggermente per effetto dell'assetto rialzato e delle gomme più larghe e leggermente tassellate.

L'arrivo sul mercato è previsto nella seconda metà del 2027, dopo Aion V e UT con un prezzo che potrebbe essere di poco superiore a quello della UT standard, che attacca a 25.750 euro.

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