Prova Aion V: 4,6 metri di relax e tanta voglia d'Europa per il SUV cinese

Il segmento dei D-SUV elettrici si allarga e non è un caso. A spingere questa categoria ci sono anche i nuovi marchi cinesi, capaci di proporre automobili grandi, tecnologiche e ben equipaggiate a prezzi che, almeno sulla carta, possono avvicinarsi a quelli di modelli europei più piccoli.

La nuova Aion V si inserisce proprio qui (guarda la homepage di GAC Aion). È un SUV 100% a batterie lungo 4,60 metri, con un passo di 2,78 metri e cinque posti comodi. Insomma, le dimensioni sono quelle giuste per fare sul serio con la famiglia e con i viaggi.

E c'è un altro dettaglio interessante: GAC sta portando avanti una strategia sempre più europea, tanto che l'Aion V viene assemblata nello stabilimento Magna di Graz, in Austria.

Nuova Aion V: debutta in Italia il SUV elettrico del Gruppo cinese GAC

Lato stilistico, l’Aion V si distingue per uno stile formato da linee piuttosto nette e ben definite. Prendete l’anteriore, con la calandra del tutto chiusa e i fari a LED a sviluppo orizzontale, che fanno allargare idealmente gli ingombri per una presenza su strada piuttosto imponente. Non male come scelta per i miei gusti.

Anche i fianchi sottolineano la presenza scenica, con parafanghi belli sagomati, cerchi fino a 19 pollici e una linea di cintura alta, che contribuisce a bilanciare le forme. Dietro, classico stile da SUV con portellone verticale e firma luminosa a LED “Cyber ​​Dragon Claw”. Insomma, un look che non passa sottotraccia e che mi piace a definire audace; più di altri rivali asiatici.

Nuova Aion V: uno stile audace che gioca su linee tese e un look d'impatto

A bordo la filosofia è abbastanza chiara: far sentire i passeggeri quasi come se fossero a casa. L’ambiente è minimale, il pavimento piatto e il generoso passo aiutano l'abitabilità. I sedili anteriori sono molto ospitali e vi offrono anche la funzione di massaggio, con una posizione appena rialzata che è perfetta per tenere tutto sotto controllo sia dentro sia fuori. Il tunnel centrale a ponte è abbastanza massiccio e alto, ma non disturba. Anzi, è un ottimo sostegno per il braccio e libera spazio sottostante per riporre tanti oggetti.

Nuova Aion V: un abitacolo spazioso, luminoso e con finiture di ottima qualità

Avete un letto a disposizione

Il divano posteriore può reclinare lo schienale fino a 137 gradi. E se volete andare oltre, i sedili anteriori possono trasformarsi quasi in un letto abbassando del tutto gli schienali.

Baule versatile e accessori esclusivi

Il bagagliaio offre da 427 a 1.638 litri, mentre la dotazione può comprendere anche un vano refrigerabile o riscaldabile integrato nel bracciolo centrale con temperatura che può variare da -15° C a +50° C. Non proprio l'accessorio che ti aspetti su un SUV, ma che torna utile se volete tenere in fresco dell'acqua o delle bibite, oppure riscaldare la... classica ''schiscetta'' milanese (il veloce pranzo della pausa lavorativa nella metropoli lombarda).

Nuova Aion V: il display da 14,6'' dell'infotainment mostra le immagini delle telecamere a 360°

Davanti al guidatore c'è uno schermo da 8,8 pollici, affiancato dal grande display centrale da 14,6 pollici. Apple CarPlay, Android Auto wireless, comandi vocali, navigazione online, connessione Bluetooth e app per i servizi da remoto completano un ambiente decisamente digitale. Forse troppo. Ecco, avrei preferito qualche comando fisico in più. Magari solo per regolare il clima o le stazioni radio. Sfiorare un’icona, per esempio, per cambiare la temperatura in abitacolo non mi convince fino in fondo.

ADAS di livello 2

Invece, sicurezza attiva su strada per nulla sottovalutata a bordo di Aion V dato che ci sono tutti i sistemi di assistenza per la guida semi-autonoma di livello 2+. Fra mantenitore di corsia, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360°, potete pensare a rilassarvi quando siete al volante, ma l’attenzione non deve mai venire meno.

Nuova Aion V: un SUV che garantisce buone prestazioni e un ottimo comfort di marcia

Motore elettrico Potenza max 204 CV Coppia max 210 Nm Velocità - Acc 0-100 km/h 160 km/h - 7,9 secondi Trazione anteriore Dimensioni - baule 4,60 x 1,85 x 1,69 m - 427/1.638 litri Batteria - ricarica 75,3 kWh - AC 11 kW/DC 180 kW Autonomia WLTP fino a 510 km Prezzo da 33.880 euro

Sotto la carrozzeria troviamo un motore da 150 kW, 204 CV, con 210 Nm di coppia massima. Come sulla Aion UT, anche qui ci sono trazione anteriore e cambio in presa diretta. Lo ritengo un buon compromesso per un SUV di queste dimensioni, anche se un pizzico di pepe in più avrebbe certamente reso più gustosa la guida. Non che manchi vivacità, ma in certe occasioni non sarebbe male avere sotto il piede una manciata aggiuntiva di cavalli. Tra poco approfondisco la questione.

Nuova Aion V: la presa di ricarica a 11 kW in CA e fino a 180 kW in CC

La batteria LFP ha una capacità di 75,3 kWh e permette ad Aion di dichiarare fino a 510 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, mentre in corrente continua si sale fino a 180 kW. Ciò significa che per passare dal 10 all'80% servono circa 24 minuti. Non male. Diciamo il tempo di un panino e un caffè, più veloce pit-stop al bagno dell’Autogrill per ripartire in tutta serenità.

Numeri interessanti, soprattutto perché la Aion V non vuole soltanto essere uno dei “millemila” – permettetemi – anonimi SUV cinesi sul mercato, ma promette davvero più versatilità e comfort a 360°.

Nuova Aion V: le portiere posteriori si aprono quasi a 90° per favorire l'accesso

E qui arriva una delle sue carte migliori. Nel breve test su strada emerge una risposta del motore fluida, accompagnata da una guida silenziosa. Tutta la potenza e la coppia sotto al piede destro danno alla Aion V una discreta vitalità che serve negli inserimenti e nei sorpassi, senza ''millantare” doti sportive non sue.

Tuttavia, la priorità resta il piacere di guida nel senso di relax e di sicurezza. Quindi non aspettatevi reazioni energiche nel senso stretto del termine. Si, lo scatto è abbastanza vivace, l’allungo non è male e i profili di guida modellano una risposta più efficiente oppure più vigorosa, ma senza mai esagerare.

Nuova Aion V: punta sulla fluidità di erogazione ma sa essere energica nel traffico e fuori città

In città le dimensioni non sono un problema, basta farci l’occhio. Sterzo e sospensioni hanno una taratura che privilegia ancora una volta il comfort. Trovo che sia una scelta sensata per un SUV di queste misure: rilassante in ambito urbano, piacevole nei trasferimenti più lunghi e pensato per fare tanta strada, nei limiti caratteristici di un veicolo 100% a corrente. Purtroppo, il breve percorso di prova non mi ha permesso di ricavare un dato attendibile sui consumi di elettricità, preferisco attendere una prova più completa per ricavare dei numeri concreti.

Nuova Aion V: due allestimenti, tanti accessori di serie e prezzi da meno di 34.000 euro

La ricetta, insomma, sembra essere quella che sta facendo crescere rapidamente l'offerta cinese: dimensioni importanti, tanta tecnologia, buona dotazione e qualità percepita e un sistema elettrico capace di farvi affrontare anche i viaggi a medio raggio.

La Aion V aggiunge alla lista un abitacolo molto versatile e un'impostazione votata al più classico comfort. A ciò si aggiunge un listino aggressivo, che attacca a 33.880 euro per la versione entry level Premium, già riccamente accessoriata e sale a 34.880 euro per la top di gamma Luxury. E con la produzione europea, la casa cinese prova a rendere il salto verso il mercato del Vecchio Continente ancora più concreto. Voi cosa ne dite?

VEDI ANCHE

Tags