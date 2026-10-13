Li Auto i6 debutta a Parigi, il SUV elettrico arriva in Europa nel 2027: cosa sappiamo

Li Auto sbarca in Europa e si presenta al Salone di Parigi. Il primo modello ad arrivare sul mercato europeo sarà il SUV elettrico Li i6, con vendite e consegne che inizieranno in Norvegia e nei Paesi Bassi nel primo trimestre del 2027. Successivamente, il SUV sarà proposto anche in altri mercati del Vecchio Continente. La presentazione tenuta al Salone francese ha confermato i primi mercati europei di Li Auto, fornendo una tabella di marcia più chiara per l'espansione all'estero della casa automobilistica cinese dopo il suo ingresso in Asia centrale.

In realtà, all'inizio i piani prevedevano il via alle vendite in Europa entro la fine del 2026. A quanto pare, c'è stato un leggero rinvio visto che si partirà nel primo trimestre del prossimo anno. Li Auto ha inoltre dichiarato che introdurrà in Europa modelli range extender con tutte le modifiche tecniche necessarie per adattarli alle esigenze dei clienti europei. Al momento, però, non sappiamo quali siano questi modelli e le tempistiche di lancio.

Arriva Li i6 in Europa

Li Auto ha dichiarato che la i6 Model Year 2026 è stata sviluppata per soddisfare gli standard di sicurezza a cinque stelle di Euro NCAP e che sarà sottoposta ai test dopo il suo lancio in Europa. Ricapitoliamo le principali caratteristiche di questo SUV elettrico.

Li i6

Le dimensioni sono 4.950 mm lunghezza x 1.935 mm larghezza x 1.655 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. L'abitacolo dell'auto è dotato di un maxi display da 29 pollici. Secondo la casa automobilistica, il sistema infotainment della Li 6 supporta 8 lingue europee, la navigazione, Spotify e Apple CarPlay. Dispone inoltre di applicazioni localizzate per gli utenti europei, tra cui YouTube, Apple Music e altre ancora.

Il SUV poggia su di una piattaforma con architettura a 800 V per poter ricaricare ad altissima potenza. La variante cinese offre una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 96 kWh. Nella versione base alimenta un motore elettrico da 250 kW (340 CV) sull'asse posteriore. La variante a trazione integrale con doppio motore ha una potenza di picco combinata di 400 kW (544 CV).

Li i6

Li Auto ha fatto sapere che la versione a trazione posteriore della nuova Li 6 per la Cina ha un'autonomia CLTC di 780 km. Corrisponde a circa 640 km di autonomia in condizioni WLTP. Il modello per il mercato della Cina adotta una combinazione del chip Qualcomm 8797 e del SoC Mach 100 sviluppato internamente da Li Auto. Quest'ultimo viene utilizzato per le funzioni ADAS e offre una potenza di calcolo di picco di 1.280 TOPS. Li 6 supporta la funzione Navigate On Autopilot (NOA) su strade urbane e autostrade in Cina.

Per le precise specifiche del SUV per il mercato europeo bisognerà attendere l'avvicinarsi dell'inizio della commercializzazione in Norvegia e nei Paesi Bassi.

VEDI ANCHE

Tags