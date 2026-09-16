Li Auto i9, arriva in Cina il SUV di serie più aerodinamico al mondo

0,215. È il coefficiente aerodinamico con cui Li Auto lancia in Cina la sua nuova ammiraglia elettrica, la i9, rivendicando il titolo di SUV di serie più aerodinamico al mondo.

Le caratteristiche del SUV i9

Li Auto ha lanciato la i9 presentandola come il proprio modello di punta 100% elettrico. Le dimensioni sono generose: 5.225 mm di lunghezza, 1.970 di larghezza, 1.752 di altezza, con un passo di 3.168 mm. Eppure il raggio di sterzata minimo si ferma a soli 10,6 metri, merito dello sterzo elettrico (steer-by-wire) e delle ruote posteriori sterzanti.

Sotto la scocca lavora un sistema a doppio motore a trazione integrale, con un’unità anteriore asincrona e una posteriore sincrona a magneti permanenti, per una potenza complessiva di 400 kW (536 CV) e 660 Nm di coppia. Numeri sufficienti per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La batteria da 101 kWh, con tecnologia di ricarica ultrarapida 5C, garantisce un’autonomia dichiarata secondo il ciclo cinese CLTC di 705 km. In fase di ricarica rapida, la i9 può recuperare 500 km di autonomia in appena 10 minuti.

Un abitacolo pensato come salotto

L’interno prevede quattro sedili a gravità zero reclinabili contemporaneamente, i due posteriori girevoli a 360° e full-size, che abbinati a un tavolino trasformano l’abitacolo in soggiorno, camera da letto, sala cinema o zona spogliatoio privata. Non mancano un frigorifero elettrico da 10 litri con funzione di raffreddamento e riscaldamento, un impianto audio con 29 altoparlanti e sistema surround 9.3.6 canali (potenza di picco 4.960 W), oltre a un display anteriore panoramico da 29 pollici in risoluzione 6K e uno schermo posteriore da 21'' in 4K per l’intrattenimento.

Il pacchetto opzionale di guida assistita avanzata, che Li Auto chiama “Embodied Intelligence”, integra due chip proprietari M100 (1.280 TOPS complessivi) e quattro sensori LiDAR, supportati dal nuovo modello Mach VLA per migliorare il comfort di guida autonoma in ambito urbano ed extraurbano. Sul fronte sicurezza, la i9 monta 11 airbag e una struttura ad anello rinforzata con acciaio da 2.000 MPa.

Il record di aerodinamica

Va precisato che il primato riguarda specificamente la categoria SUV, non tra tutte le auto di serie. Solo per fare qualche esempio, la Mercedes EQS ha un Cd più basso (0,20) così come la Lucid Air (0,197). Inoltre il valore più basso in assoluto per un’automobile omologata su strada resta quello del Volkswagen Mission Efficiency, il prototipo presentato pochi giorni fa con un Cd di 0,158.

FONTE: CarNewsChina