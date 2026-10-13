Geely E2, l'auto più venduta della Cina si presenta al Salone di Parigi

La nuova Geely E2 arriva in Italia con prezzi da 20.900 euro e tre allestimenti: Pro, Max e Ultra

Geely E2 è una best seller in Cina, l'auto più venduta nel 2025. Forte di questo successo, la city car elettrica si presenta al Salone di Parigi per prepararsi alla sfida nel segmento B europeo. Geely E2 si può già ordinare in Italia con prezzi a partire da 20.900 euro.

Esterni e interni

Nuova Geely E2 misura 4.135 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.580 mm altezza, con un passo di 2.650 mm. Abbiamo poi un bagagliaio da 375 litri ma abbattendo il divano posteriore, frazionato 60/40, la capacità di carico sale a 1.320 litri. Davanti c'è pure un comodo frunk da 70 litri.

Geely E2

La vettura poggia sulla piattaforma GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) ed è stata sviluppata dei centri stile in Cina e in Italia. L'abitacolo offre invece uno stile minimalista come vuole la moda oggi ma non manca certamente la tecnologia.

Geely E2, interni

Dietro al volante c'è il quadro strumenti digitale mentre centralmente c'è un ampio display touch per il sistema infotainment da 14,6 pollici. Grazie al cockpit intelligente Flyme Auto, navigazione, musica e telefonate, così come le impostazioni del veicolo e del clima, le app, l’intrattenimento e gli altri servizi digitali si gestiscono facilmente da un unico sistema centrale. Infotainment che offre accesso a contenuti di intrattenimento in 6 categorie, tra cui musica, audio, video, giochi, notizie e karaoke. Non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA.

Geely E2, 3 versioni: Pro, Max e Ultra

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la versione Pro presenta una batteria da 35,35 kWh e un motore elettrico da 60 kW (82 CV), per un’autonomia di 252 km secondo il ciclo WLTP. Le varianti Max e Ultra adottano una batteria più capiente, da 47,14 kWh, e un motore elettrico da 85 kW (116 CV), che portano l’autonomia massima nel ciclo WLTP a 345 km. I modelli con la batteria più grande supportano la ricarica rapida a corrente continua fino a 80 kW, mentre la Geely E2 Pro raggiunge una potenza di ricarica massima di 60 kW.

Tutte le versioni sono a trazione posteriore. Geely E2 può contare su sospensioni posteriori indipendenti multilink e su di un diametro di sterzata, pari a 9,9 metri. Non manca nemmeno una ricca dotazione di sistemi ADAS.

Prezzi

Questo è il listino per il mercato italiano.

Pro: a partire da 20.900 euro

Max: a partire da 22.900 euro

Ultra: a partire da 24.900 euro

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