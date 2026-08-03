NIO, arrivano le stazioni per il battery swap di quinta generazione: tutte le novità

In Cina non si lavora solo alla creazione di una capillare rete di ricarica ad altissima potenza. Infatti, case automobilistiche come NIO puntano molto anche sul battery swap. Grazie ad apposite stazioni automatizzate, le auto di questa casa automobilistica possono sostituire la batteria scarica con una carica nel giro di una manciata di minuti.

NIO crede moltissimo in questa tecnologia e nel corso degli ultimi anni ha creato una rete sempre più capillare in Cina, aggiornando di continuo le sue stazioni per renderle sempre migliori. Adesso c'è una novità importante perché il 7 agosto la casa automobilistica inaugurerà la sua stazione numero 4.000. Si tratta di una traguardo decisamente molto importante. C'è comunque molto di più perché si tratterà della prima stazione di quinta generazione che sarà compatibile anche con i modelli Firefly.

Quali sono le novità delle stazioni per il batery swap di quinta generazione?

Come accennato prima, le stazioni di ricarica di quinta generazione di NIO introducono finalmente il supporto per la Firefly, un modello che da poco ha fatto il suo debutto anche in Europa. Si tratta di una novità importante perché la Firefly, pur supportando il battery swap, non poteva sfruttare questa possibilità dato che le stazioni di NIO non erano compatibili con questo modello.

NIO stazione battery swap

Ma le novità non sono finite qui. Infatti, dal punto di vista tecnico, le stazioni di ultima generazione possono effettuare una sostituzione della batteria in 1 minuto e 48 secondi, un miglioramento di 36 secondi rispetto alle stazioni di quarta generazione. Le nuove stazioni possono ora ospitare 28 pacchi batteria, rispetto ai 21 della quarta generazione. Insomma, miglioramenti davvero importanti anche dal punto di vista dell'usabilità.

Infatti, la casa automobilistica afferma che questi miglioramenti tecnici permetteranno di gestire meglio il cambi delle batterie nei periodi di maggiore traffico come durante le festività. Le stazioni di quinta generazione possono gestire fino a 500 scambi al giorno, con un miglioramento del 20% rispetto alle stazioni di quarta generazione.

NIO ricorda che la sua rete di battery swap è la più grande al mondo e che le consente di offrire le proprie auto secondo un modello Battery-as-a-Service (BaaS). In pratica, l'auto viene proposta ad un prezzo inferiore ma con la batteria a noleggio. Sebbene il processo di scambio sia in gran parte automatizzato, conducenti e passeggeri possono comunque rimanere all'interno dell'abitacolo. L'auto si manovra autonomamente verso la stazione di scambio, senza alcun intervento umano.

Fonte: CarNewsChina

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