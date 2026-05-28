NIO ES9 alza l’asticella: lusso e tecnologia per il nuovo SUV elettrico

NIO ha portato al debutto ES9, il suo nuovo SUV elettrico top di gamma, un modello che punta al mercato premium grazie a contenuti tecnici davvero interessanti. Nel corso dell'evento di lancio che si è svolto in Cina, la casa automobilistica ha svelato anche i prezzi. Il SUV, come tutti i modelli NIO, può essere acquistato anche con batterie a noleggio. Andiamo con ordine e scopriamo tutte le caratteristiche della nuova NIO ES9.

NIO ES9, vista laterale

ES9, il più grande SUV di NIO

NIO ES9 misura 5.365 mm lunghezza x 2.029 mm larghezza x 1.870 mm altezza, con un passo di 3.250 mm. Numeri alla mano, si tratta del più grande SUV della gamma della casa automobilistica cinese. Modello che adotta il classico linguaggio di design di NIO con fari sdoppiati, frontale chiuso e maniglie delle portiere a scomparsa. La vettura adotta cerchi in lega da 23 pollici e presenta un Cx pari a 0,264. I SUV si potrà scegliere in 7 colorazioni: Snow Peak Gold, Cloud White, M42 Nebula Red, Antarctic Blue, Starry Green, Midnight Black e Moonlight Silver.

NIO ES9, interni

L'abitacolo offre tanto spazio e a bordo possono viaggiare fino a 6 persone in 3 file dei sedili. Lo stile della plancia è minimalista come piace molto al mercato cinese ma è presente chiaramente tanta tecnologia. Centralmente sulla plancia è stato collocato il display da 15,6 pollici del sistema infotainment. C'è poi un sottile display da 48 pollici che attraversa tutta la plancia. La dotazione include anche un head-up display da 130 pollici. I sedili della seconda fila della Nio ES9 offrono 26 posizioni di regolazione elettrica, con il sedile destro che supporta uno scorrimento laterale di 150 mm. Presente anche la funzione massaggio. I sedili della terza fila sono dotati di regolazione elettrica e riscaldamento.

Il nuovo SUV ES9 dispone pure dell'assistente vocale Nomi Mate, mentre l'impianto audio può contare su 47 altoparlanti. La dotazione di serie del maxi SUV elettrico include anche tendine parasole sui finestrini, due schermi da 16 pollici nella parte posteriore e un frigorifero. NIO ES9 vanta una capacità del bagagliaio di 477 litri. Abbattendo i sedili della terza fila, il volume del bagagliaio può arrivare a quota 1.586 litri. L'auto può essere abbassata automaticamente di 35 mm per facilitare le operazioni di carico.

NIO ES9, schermi anche per i sedili posteriori

Motore e autonomia

La nuova NIO ES9 adotta un'architettura a 900 V e può contare su di un powertrain composto da 2 motori elettrici per una potenza di sistema pari a 520 kW (707 CV) e una coppia di 700 Nm. In termini di prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4,3 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 102 kWh per un'autonomia di 620 km ma secondo il ciclo CLTC.

La dotazione tecnica include il sistema steer-by-wire e il sensore LiDAR per le funzionalità avanzate di cui dispone. Ovviamente, come tutte le NIO, c'è il supporto al battery swap.

Prezzo

NIO ES9 è ora disponibile per l'acquisto in Cina a un prezzo compreso tra 498.000 e 628.000 yuan (63.400 - 79.900 euro). Come altri veicoli a marchio NIO, la ES9 è disponibile con un servizio di noleggio batterie BaaS (Battery as a Service), che contribuisce a ridurre il prezzo dell'auto a 390.000 - 520.000 yuan (49.630 - 66.200 euro).

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026