Geely Battleship 700, il SUV cinese che nuota grazie a due eliche

Il Geely Battleship 700 è ufficialmente in vendita in Cina, e con il debutto commerciale arriva la conferma di una funzione che il costruttore aveva solo accennato mesi fa: la capacità di galleggiare e muoversi in acqua. Forse qualcosa del genere sarebbe utile anche sulle nostre strade allagate durante forti temporali. Inizialmente la cosiddetta “modalità nuoto” era una specifica che Geely aveva indicato presente sul conceptGalaxy Cruiser, senza dati tecnici né alcuna certezza che sarebbe poi (come spesso accade per le innovazioni più curiose) sopravvissuta al passaggio alla produzione in serie. Oggi scopriamo che quella promessa è stata mantenuta e come funziona.

Due eliche al posto degli scarichi

Geely chiama questa funzione ''modalità di galleggiamento ed evacuazione d’emergenza''. Questo vuol dire che non è pensata per attraversare laghi per diletto, ma per garantire ai passeggeri una via di fuga nel caso il veicolo finisca in acque profonde. Il meccanismo si affida a due eliche elettriche, mimetizzate all’interno dei finti terminali di scarico nella parte posteriore del SUV, che sviluppano circa 11,5 CV ciascuna e spingono il mezzo a poco più di 6 km/h. Il Battleship 700 può muoversi così in acqua per circa 40 minuti, mentre la sola capacità di galleggiamento, a motore spento, arriverebbe fino a due ore. A bordo è presente anche un sonar dedicato per individuare ostacoli sott’acqua.

Il concetto non è del tutto inedito. La BYD Yangwang U8 dispone già di una funzione di galleggiamento d’emergenza, ma con un principio diverso. In quel caso sono le ruote anteriori a generare la spinta ruotando come pale, per una velocità in acqua inferiore a quella dichiarata per il Battleship 700. Resta invece isolato il caso di Tesla: il Cybertruck non naviga, ma dispone di una “modalità guado” che solleva le sospensioni e pressurizza la batteria per proteggerla dall’acqua, senza alcuna capacità di movimento autonomo.

Geely Galaxy Battleship 700

Il Battleship 700 è un fuoristrada imponente che sfiora i 5,1 metri di lunghezza e arriva a circa 2,9 tonnellate di massa. Dal punto di vista meccanico, il Battleship 700 è disponibile in più configurazioni. La gamma parte da un 1.5 turbo a benzina disponibile sia a trazione anteriore singolo motore, sia in versione tri-motore a trazione integrale, mentre il vertice della gamma è occupato dal powertrain da 1.113 CV con tre motori elettrici abbinati al quattro cilindri turbo da 2,0 litri. Il successo commerciale, almeno stando alle prime cifre circolate in Cina, sembra confermare l’interesse per queste soluzioni fuori dagli schemi. Geely avrebbe così raccolto quasi 44.000 ordini nella sola prima ora di apertura delle prenotazioni.

FONTE: InsideEVs

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