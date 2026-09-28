Battery swap, NIO e Geely uniscono le forze: cosa cambia in Cina

NIO ha investito in questi anni moltissime risorse nella sua rete per lo scambio delle batterie. Altre aziende hanno seguito questa strada ma NIO gode di un ampissimo vantaggio. Adesso c'è una novità molto importante che riguarda proprio il futuro del battery swap in Cina. Geely ha infatti annunciato un importante investimento strategico attraverso il quale la casa automobilistica andrà ad acquisire una partecipazione del 30% in NIO Power in cambio dell'intera partecipazione azionaria nella sua attività di sostituzione di batterie, Yiyi Power, e di 640 milioni di yuan (quasi 84 milioni di euro) in contanti.

Al termine dell'operazione, NIO manterrà il controllo di Nio Power con una quota del 63,6%, mentre Wuhan Guangchuang Emerging Technology Phase I Venture Capital Fund Partnership deterrà il restante 6,4%.

Verso una rete di scambio delle batterie ancora più grande

L'accordo integrerà in NIO Power l'attività di Geely relativa alla sostituzione delle batterie per le flotte commerciali, portando la partnership già esistente da una semplice condivisione di standard tecnici e reti a una vera e propria integrazione aziendale. Le attività di sostituzione delle batterie della flotta di Yiyi Power saranno successivamente integrate in NIO Power.

NIO Battery Swap

Ricoridamo che Yiyi Power gestisce circa 470 stazioni di scambio batterie in Cina, che servono principalmente taxi e veicoli per il trasporto privato. Da tempo si vociferava di una possibile partnership tra NIO e Geely sul battery swap e adesso la questione è stata finalmente chiarita.

Le aziende prevedono inoltre di collegare completamente le proprie infrastrutture di ricarica, ampliare la copertura e migliorare l'efficienza operativa, combinando investimenti azionari reciproci con la cooperazione tra le rispettive reti di ricarica e di sostituzione delle batterie. Per il mercato consumer, le aziende prevedono di sviluppare congiuntamente tecnologie e standard unificati per la sostituzione delle batterie. Geely svilupperà modelli con batterie intercambiabili, mentre NIO Power fornirà i servizi di sostituzione.

NIO ha dichiarato che la partnership accelererà l'espansione della sua rete di scambio batterie. NIO Power punta a gestire 10.000 stazioni di scambio entro il 2030. In base all'accordo sottoscritto, a Geely è stata inoltre concessa un'opzione che se esercitata permetterebbe di arrivare a una quota del 34% di NIO Power.

Fonte: CarNewsChina

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