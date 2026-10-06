Prime immagini ufficiali della Geely Monjaro EM-i: il SUV Plug-in debutta a Parigi

Geely ha scelto il palcoscenico del Salone di Parigi 2026 per presentare un'importante novità che vedremo presto sulle strade del Vecchio Continente. Si tratta della nuova Geely Monjaro EM-i, un SUV ibrido Plug-in di cui la casa automobilistica ha condiviso alcune prime immagini. Oltre al nuovo SUV, Geely, porterà altri suoi modelli come la Starray EM-i e il SUV elettrico E5.

Cosa sappiamo?

Geely Monjaro EM-i è un SUV di segmento D (4,8 metri di lunghezza) che poggia sulla piattaforma GEA-Evo. Si tratta di un'architettura multienergia, progettata cioè per accogliere diverse tipologie di motorizzazioni, anche quelle elettrificate (ibride e 100% elettriche). Piattaforma che è stata sviluppata pure per garantire elevati standard di sicurezza, una gestione flessibile degli spazi ed efficienza.

Geely Monjaro EM-i

Grazie alla piattaforma GEA-Evo è stato quindi possibile realizzare un modello dotato di un abitacolo ampio per offrire grande comfort anche nei viaggi più lunghi. Inoltre, il nuovo SUV può contare sull’architettura elettronica GEEA 3.0. Secondo la casa automobilistica, questa architettura nasce per supportare al meglio i dispositivi di bordo e i powertrain con tecnologia EM-i Super Hybrid.

Purtroppo, al momento Geely non ha ancora condiviso le specifiche tecniche ufficiali della nuova Monjaro EM-i. Bisognerà probabilmente attendere che il Salone di Parigi apra i battenti, il 12 ottobre, per saperne di più. Comunque, sotto al cofano dovrebbe trovare posto un motore 1,5 turbo benzina, abbinato a due motori elettrici per una potenza combinata di 305 kW (415 CV). La batteria da 29,8 kWh dovrebbe consentire fino a 130 km in modalità elettrica.

Geely Monjaro EM-i

Per Geely, la partecipazione a questo importante Salone è parte fondamentale del suo programma di crescita nel Vecchio Continente. Non rimane che saperne di più sulla nuova Geely Monjaro EM-i.

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