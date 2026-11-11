La nuova Ford Mustang Cobra si prepara a tornare e avrà un V8

Ford Racing ha pubblicato un breve video teaser di una nuova vettura, che dovrebbe essere presentata il prossimo anno. Teaser che si caratterizza per un dettaglio importante e cioè l'inconfondibile suono di un motore V8 che cambia marcia. Inoltre nel breve video, man mano che va avanti compare progressivamente la scritta ''Cobra''.

Il testo che accompagna il messaggio fa riferimento a una novità molto importante che debutterà nel corso del 2027.

Cosa sta arrivando?

Il nome Cobra è stato utilizzato per l'ultima volta sulla Ford Mustang SVT Cobra tra il 1995 e il 2004; questa era disponibile come coupé o cabriolet, con compressore volumetrico, e anche nella versione ad alte prestazioni e molto rara ''Cobra R''. Il video che termina con la lettera R evidenziata in blu suggerisce che potremmo assistere anche al ritorno della Cobra R.

Informazioni precise ancora non ci sono ma si specula della possibilità che sotto al cofano della nuova Ford Mustang Cobra possa battere un motore V8 derivato da quello che Ford Racing utilizza in GT3. In ogni caso, rispetto alla Mustang ''tradizionale'', la versione Cobra non disporrà solamente di un motore più potente. Infatti, proporrà verosimilmente anche un nuovo setup di telaio e assetto per renderla ancora più veloce tra le curve.

Componenti come i freni saranno sicuramente riprogettati per garantire prestazioni superiori, così come le sospensioni, lo sterzo e il sistema di raffreddamento. Possiamo anche attenderci un body kit aerodinamico specifico che la renderà più aggressiva.

Insomma, Ford vuole presentare qualcosa di davvero speciale. A questo punto, non possiamo fare altro che attendere novità. La futura nuova Cobra andrà a posizionarsi sopra l'attuale Dark Horse, rappresentando la massima espressione della Mustang.

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