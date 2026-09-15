Jeep Wrangler JL-2A, look retrò e omaggio alla mitica CJ-2A del 1945

La Jeep Wrangler JL-2A rende omaggio alla Willys CJ-2A del 1945 con colori, cerchi e dettagli ispirati al passato

Jeep ha lanciato un nuovo modello della serie Twelve 4 Twelve nata per festeggiare gli 85 anni del marchio. La casa automobilistica ha dunque tolto i veli sulla Wrangler JL-2A, una particolare versione del fuoristrada che rende omaggio alla Willys CJ-2A del 1945. Modello comunque proposto esclusivamente sul mercato americano.

Forse non tutti se lo ricordano ma Jeep ha iniziato la sua attività costruendo veicoli militari, e solo nel 1945, con il lancio della Willys CJ-2A, ha realizzato un veicolo progettato per uso civile. Ora, proprio questo modello del passato ha ispirato la nuova versione speciale della Wrangler.

Jeep Wrangler JL-2A

Un look che guarda al passato

Dunque, la nuova Wrangler JL-2A ripropone la stessa combinazione di colori del modello del 1945. Di serie, i modelli a due porte del fuoristrada presentano una finitura Gobi, mentre la versione a quattro porte può essere rifinita in '41, Bright White, Sting Gray, Ghost e Joose. Chi preferisce rimanere fedele all'originale Willys CJ-2A può scegliere la tinta Gobi che è la più vicina alla finitura Harvest Tan del modello del passato. Nel 1945, la CJ-2A era disponibile con cerchi color Sunset Red.

Jeep Wrangler JL-2A

Jeep ha quindi deciso di proporre per il nuovo modello cerchi Hoose da 17 pollici molto simili, equipaggiati con pneumatici all-terrain BFGoodrich KO2 da 33 pollici. A rafforzare ulteriormente lo stile retrò contribuiscono i parafanghi anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria, oltre ai ganci di traino anteriori e posteriori arancioni.

La personalizzazione riguarda anche l'abitacolo. Troviamo infatti dettagli esclusivi, tra cui la pelle Nappa Heritage Tan e il Rich Bison Brown che riveste i pannelli delle portiere, la console centrale e la parte inferiore del cruscotto. Non mancano poi cuciture a contrasto di colore Desert Orange. A completare la personalizzazione dell'abitacolo, una placca cromata satinata sul selettore della trasmissione e grafiche speciali sulle bocchette del climatizzatore.

Jeep Wrangler JL-2A, interni

La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, la telecamera anteriore TrailCam e il pacchetto Standard Convenience Group, che include avviamento a distanza, specchietto retrovisore auto-oscurante e telecomando universale per l'apertura del garage.

I clienti possono richiedere la personalizzazione JL-2A come pacchetto indipendente per la loro nuova Wrangler a partire da quasi 5.000 dollari.

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