Jeep Wrangler JL-2A, look retrò e omaggio alla mitica CJ-2A del 1945

Jeep ha lanciato un nuovo modello della serie Twelve 4 Twelve nata per festeggiare gli 85 anni del marchio. La casa automobilistica ha dunque tolto i veli sulla Wrangler JL-2A, una particolare versione del fuoristrada che rende omaggio alla Willys CJ-2A del 1945. Modello comunque proposto esclusivamente sul mercato americano.
Forse non tutti se lo ricordano ma Jeep ha iniziato la sua attività costruendo veicoli militari, e solo nel 1945, con il lancio della Willys CJ-2A, ha realizzato un veicolo progettato per uso civile. Ora, proprio questo modello del passato ha ispirato la nuova versione speciale della Wrangler.
Un look che guarda al passato
Dunque, la nuova Wrangler JL-2A ripropone la stessa combinazione di colori del modello del 1945. Di serie, i modelli a due porte del fuoristrada presentano una finitura Gobi, mentre la versione a quattro porte può essere rifinita in '41, Bright White, Sting Gray, Ghost e Joose. Chi preferisce rimanere fedele all'originale Willys CJ-2A può scegliere la tinta Gobi che è la più vicina alla finitura Harvest Tan del modello del passato. Nel 1945, la CJ-2A era disponibile con cerchi color Sunset Red.
Jeep ha quindi deciso di proporre per il nuovo modello cerchi Hoose da 17 pollici molto simili, equipaggiati con pneumatici all-terrain BFGoodrich KO2 da 33 pollici. A rafforzare ulteriormente lo stile retrò contribuiscono i parafanghi anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria, oltre ai ganci di traino anteriori e posteriori arancioni.
La personalizzazione riguarda anche l'abitacolo. Troviamo infatti dettagli esclusivi, tra cui la pelle Nappa Heritage Tan e il Rich Bison Brown che riveste i pannelli delle portiere, la console centrale e la parte inferiore del cruscotto. Non mancano poi cuciture a contrasto di colore Desert Orange. A completare la personalizzazione dell'abitacolo, una placca cromata satinata sul selettore della trasmissione e grafiche speciali sulle bocchette del climatizzatore.
La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, la telecamera anteriore TrailCam e il pacchetto Standard Convenience Group, che include avviamento a distanza, specchietto retrovisore auto-oscurante e telecomando universale per l'apertura del garage.
I clienti possono richiedere la personalizzazione JL-2A come pacchetto indipendente per la loro nuova Wrangler a partire da quasi 5.000 dollari.
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