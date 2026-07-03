Nuova Jeep Compass, da 399 euro con noleggio: ecco l'offerta di Leasys

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility che si occupa di noleggio, ha annunciato di aver ampliato la sua gamma di offerte di noleggio a lungo termine, introducendo una nuova proposta dedicata alla Jeep Compass. Si tratta di una soluzione sviluppata appositamente per rispondere alle esigenze di mobilità di privati, liberi professionisti e PMI.

Ecco cosa prevede l'offerta di Leasys per la Jeep Compass

Si riferisce, innanzitutto, alla Jeep Compass 1.2 Turbo MHEV 145 CV Altitude DCT (qui la nostra prova). Il contratto prevede un canone di 399 euro al mese (IVA esclusa) con anticipo di 3.300 euro (IVA esclusa), e prevede 48 mesi e 60.000 km, includendo i principali servizi assicurativi, di manutenzione e assistenza. Una formula completa che richiede al cliente solo la necessità di fare un ''pieno'' e poi partire.

Jeep Compass

Due modalità: digitale o col supporto del consulente

L'offerta fino a qui descritta fa riferimento alla formula ''fully digital''. Come fa ben capire il nome, per accedere a queste condizioni è richiesto un approccio totalmente digitale, con il processo di noleggio che viene sottoscritto in autonomia totalmente online.

Chi invece non se la sentisse di procedere da solo alla sottoscrizione del contratto di noleggio, potrà avvalersi della seconda formula predisposta da Leasys che prevede un percorso assistito. In questo caso, il prezzo dell'offerta sale a 419 euro al mese IVA esclusa a fronte di un anticipo di 4.299 euro IVA esclusa. Il resto delle condizioni non cambia. Questa formula prevede la richiesta di preventivo on-line per finalizzare off-line il noleggio con il supporto di un consulente. Due modalità pensate per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti, offrendo la libertà di scegliere il livello di interazione più coerente con le proprie preferenze.

Per sostenere il lancio di questa nuova offerta di noleggio a lungo termine dedicata alla Jeep Compass, Leasys ha indeato ''The 399 Store''. Si tratta di una sorta di store itinerante che, per un mese, sarà presente nel cuore dei principali hub ferroviari italiani: Roma Termini dal 26 giugno al 9 luglio, e successivamente Milano Centrale dal 9 al 23 luglio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026