Drivalia presenta CarCloud City Way: mobilità urbana più accessibile

La mobilità in città sta evolvendo e quindi Drivalia risponde con CarCloud City Way. Si tratta di un abbonamento mensile pensato per chi desidera una mobilità cittadina agile e soprattutto accessibile. La gestione dei costi quotidiani è una priorità e per questo si è deciso di puntare su vetture dotate di una motorizzazione bi-fuel benzina-GPL.

L'offerta CarCloud City Way

L'abbonamento è stato pensata espressamente per chi vive la città e necessita di un veicolo compatto, capace di muoversi agevolmente nel traffico urbano senza, però, rinunciare allo spazio. Si potrà scegliere tra due vetture, entrambe SUV e con alimentazione GPL: DR4 e DR5.

Quanto costa il noleggio? Innanzitutto sarà necessario pagare l'iscrizione al servizio in promozione fino al 31 maggio, 19,90 euro. I costo dell'abbonamento mensile è di 399 euro IVA inclusa. Cosa prevede il pacchetto? 2.500 km di percorrenza mensile, 500 km in più rispetto agli standard abituali di CarCloud. Inoltre, garantisce uno sconto del 10% su tutti i servizi facoltativi, come Supercover e Seconda Guida.

Per il resto, City Way è strutturato come gli altri abbonamenti CarCloud. Dunque, nessun anticipo e la possibilità di poter essere rinnovato mensilmente fino a un anno o disdetto in qualsiasi momento, senza penali, dopo i primi 30 giorni. Nessun problema per l'assicurazione. L'abbonamento, infatti, include polizza RC Auto con coperture Kasko e furto, e assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Come si attiva CarCloud City Way? Sarà sufficiente acquistare il voucher e convertirlo sul sito CarCloud, con la possibilità di prenotare o cambiare il veicolo con un preavviso di 48 ore lavorative presso i Drivalia Mobility Store abilitati.

VEDI ANCHE