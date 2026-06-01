Drivalia lancia Be Free Biz: il noleggio flessibile per imprese e professionisti

Con Be Free Biz, Drivalia offre formule da 12, 24 e 36 mesi con assicurazione, manutenzione, assistenza stradale e 20.000 km annui inclusi

In uno scenario economico sempre più complesso, il noleggio è visto come una delle soluzioni più interessanti per consentire alle persone di poter disporre di un'auto. In tale contesto si inserisce Drivalia che ha annunciato il lancio di Be Free Biz. Si tratta di una nuova soluzione di noleggio a lungo termine pensata per rispondere alle necessità di piccole e medie imprese e liberi professionisti.

Com'è strutturata l'offerta di Drivalia?

Questa formula di noleggio propone un accesso immediato a oltre 5.000 vetture, sia nuove sia a km 0 e usate, già disponibili in pronta consegna direttamente negli stock Drivalia. In tal modo è possibile ridurre a zero i tempi d'attesa della clientela aziendale. La formula di noleggio è inoltre improntata sulla flessibilità, su tre finestre temporali: 12, 24 e 36 mesi. Come accennato, vengono proposti anche veicoli usati ma attraverso il Second Life Leasing. Questa formula fa leva sul remarketing della flotta Drivalia, ricollocando sul mercato auto in ottimo stato e “come nuove” immatricolate nel 2024 o 2025 che, affiancandosi alle vetture di nuova immatricolazione, assicurano alle aziende un abbattimento dei costi di mobilità.

Inoltre, la nuova proposta Be Free Biz punta molto anche sull'accessibilità. Infatti, l'offerta unisce canoni mensili competitivi alla completezza di un servizio a lungo termine. Ad esempio, la formula a 12 mesi è strutturata su 3 fasce di prezzo. Facciamo alcuni esempi.

Prima Fascia – 399 euro al mese : include modelli agili e versatili come Peugeot 208 e Fiat Panda Cross.

: include modelli agili e versatili come Peugeot 208 e Fiat Panda Cross. Seconda Fascia – 499 euro al mese : pensata per una maggiore abitabilità con Opel Corsa, Citroën C3, Ford Puma e Opel Crossland.

: pensata per una maggiore abitabilità con Opel Corsa, Citroën C3, Ford Puma e Opel Crossland. Terza Fascia – 599 euro al mese: dedicata a chi cerca comfort e presenza su strada, con i SUV Ford Kuga e Jeep Avenger.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. In ogni caso, il canone mensile include anche alcuni servizi come la copertura assicurativa RC Auto e Furto/Incendio, un pacchetto di 20.000 km all’anno, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’assistenza stradale con servizio di traino, oltre ai servizi di Info Mobility e alla consegna del veicolo presso i punti Drivalia disponibili in tutta Italia. L'adesione prevede e un acconto che coincide semplicemente con il primo canone mensile e un sistema di pagamento automatizzato tramite addebito diretto su conto corrente.

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