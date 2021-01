DIGITAL GIFTS Le festività natalizie sono alle spalle, chissà tuttavia non sia in realtà ancora tempo di regali. Basta rivolgere la letterina all'indirizzo giusto. FCA Bank e Leasys inaugurano il 2021 lanciando l'iniziativa “Digital Days”, una nuova gamma di promozioni attive - solo online - fino al 31 gennaio. Sulle rispettive piattaforme web, quattro speciali offerte. E finanziare o noleggiare Fiat, ma anche Alfa Romeo, Lancia e Jeep, si fa più leggero. Ecco quali promo.

FINANZIAMENTO Durante i Digital Days FCA Bank propone una promo dedicata ai prestiti personali, completamente digitali e gestibili attraverso l’innovativa modalità del remote financing. Le richieste di prestito personale pervenute dall’8 al 31 gennaio 2021 beneficiano di un differimento della prima rata di 6 mesi (180 giorni).

NOLEGGIO La seconda promozione è dedicata al noleggio a lungo termine. Leasys propone due offerte sui prodotti di punta del momento, ovvero Leasys Miles, la formula di noleggio a lungo termine pay per use pensata per chi percorre meno di 15.000 chilometri all’anno, e Noleggio Chiaro, la soluzione cioè che permette di conoscere sin da subito il prezzo di riacquisto dell’auto in caso di vendita. Sottoscrivendo un contratto Leasys Miles si riceve dunque in omaggio il doppio dei chilometri (2.000 km anziché 1.000 km). Per quanto riguarda Noleggio Chiaro, Leasys ha selezionato diversi modelli in pronta consegna che possono essere noleggiati ad un canone scontato del 20%.

ABBONAMENTO La terza offerta riguarda Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia. Possibile acquistare il voucher su Amazon relativo all’iscrizione al programma scontato del 20% rispetto al prezzo di listino.

USATO Quarta e ultima offerta by Clickar: tutti i privati che parteciperanno alle aste online per aggiudicarsi un veicolo usato riceveranno in omaggio ben 3 anni di garanzia sul veicolo.